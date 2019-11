It Capitolo uno | trama | cast e curiosità del film con Bill Skarsgard tratto dal classico

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 1 novembre 2019) A due anni di distanza dalla sua uscita nelle sale, venerdì 1 novembre dalle 21.20 circa in poi su Italia Uno, va in onda It, la prima parte dell’adattamento cinematografico firmato da Andy Muschietti del romanzo horror scritto da Stephen King, pubblicato nel 1986 e diventato uno dei casi letterari più rilevanti dell’intero 900 e, forse, ildell’orrore più noto al mondo attualmente. It: trailer It:It si incentra sulla prima parte del racconto, ambientata negli anni 50 all’interno del romanzo di King e ritrasposta negli anni 80 in questa versione cinematografica. Il palloncino rosso che galleggia a mezz’aria è il biglietto da visita di una misteriosa entità demoniaca che tormenta i ragazzini di Derry, attirandoli in una trappola mortale senza vie di scampo. Nell’immaginaria cittadina del Maine dove la gente scompare senza motivo, ...

CinemApp_Cinema : It - Capitolo uno, Terminator Salvation oppure Qualcosa è cambiato? Scopri i migliori film in programma questa sera… - mymovies : It - Capitolo uno, Terminator Salvation oppure Qualcosa è cambiato? Scopri i migliori film in programma questa sera… - AieieBrazov3 : @QuotidianoFango @lucatelese Secondo te uno stato detiene partecipazioni in una azienda privato come investimento o… -