Strava non supporta più le connessioni Bluetooth e ANT+ ma sfodera delle mappe tutte nuove

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L'appdice addio al pairing viaper la registrazioneattività. Nel frattempo dà il benvenuto ache svecchiano l'interfaccia e consentono all'utente di beneficiare di tanti dettagli in più e un'accuratezza maggiore. L'articolononpiù lemaproviene da TuttoAndroid.

wellness_run : RT @Correre_A: Ancora una settimana di stop ... la mia famiglia mi riempie la giornata, così non penso a correre. Intanto esercizi per il c… - quasisale : TAVERNOLA-Muro di TRUSSANO-VIGOLO #puramountainbike pet stop a metà muro per non andare fuori giri, ma tutto bene d… - PrigersBlog : RT @justine_mattera: Il programma #BrooksBestFest è anche su Strava! Hai a disposizione ancora 3 giornj per correre 10 km più veloce che pu… -