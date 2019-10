Lombardia | in Consiglio regionale esame su politiche casa e sostegno a imprese 2

Lombardia : in Consiglio regionale esame su politiche casa e sostegno a imprese : Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Le politiche regionali sulla casa e le azioni a sostegno delle imprese sono stati i temi affrontati nella seduta di oggi dal comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale della Lombardia. Al termine dell’esame della relazione sui servizi abitativi, illustrata da Angelo Orsenigo (Pd), il comitato ha invitato la giunta ad avviare, in via sperimentale, interventi innovativi di ...

Lombardia : Consiglio Regione approva progetto legge per recupero edifici dismessi : Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Via libera a maggioranza in commissione Territorio del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge che mette in campo incentivi e meccanismi di semplificazione per favorire il recupero di immobili abbandonati e per prevenire il degrado urbano. Hanno votato a favore i gruppi Lega, Forza Italia e gli esponenti del Gruppo Misto: astenuti il Movimento 5Stelle e i Lombardi Civici Europeisti, contrario ...

Lombardia : martedì in Consiglio regionale atti indirizzo e legge elettorale (2) : (Adnkronos) – La seduta prevede quindi l’esame del provvedimento, integrato con le indicazioni della Corte di Cassazione, che chiede di promuovere il referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale (relatrice Alessandra Cappellari, Lega). Infine, ultimo punto all’ordine del giorno, la proposta di risoluzione che si pone l’obiettivo di potenziare gli interventi di diagnosi precoce, presa in ...

Lombardia : martedì in Consiglio regionale atti indirizzo e legge elettorale : Milano, 31 ott. (Adnkronos) – La seduta di martedì prossimo del Consiglio regionale della Lombardia sarà prevalentemente dedicata agli atti di indirizzo. E’ previsto che la seduta prosegua in sessione notturna fino alle ore 24 per consentire anche la trattazione del provvedimento che integra, su richiesta della Corte di Cassazione, il documento approvato il 25 settembre scorso dal Consiglio regionale che chiedeva di promuovere ...

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana (2) : (Adnkronos) - Di emergenza e di precocità nell’uso di droghe pesanti ha parlato Simone Feder, coordinatore dell’area giovani e dipendenza della Casa del giovane di Pavia. “Occorre superare il modello di comunità solo terapeutica, divisa tra educativa e psichiatrica – ha detto – per aggredire il prob

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Oltre l’80% di utenti porta a termine con successo il programma terapeutico unico, grazie a più di 82mila prestazioni, di cui circa 46mila incontri di gruppo e oltre 9mila interventi educativi. Questi i dati che supportano le attività messe in campo dalle 11 strutture d

Lombardia : Consiglio Regione sostiene Bergamo città creativa Unesco 2019 : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, diventa vetrina a sostegno della candidatura di Bergamo a Unesco Creative Cities Network Gastronomy. Il 14 novembre, alle 17.30, al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli è in programma 'Bergamo Chee

Siria : consiglio regionale Lombardia chiede a governo ritorno in Italia Alvin Berisha : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia approva la mozione per sollecitare il governo a far ritornare in Italia il piccolo Alvin Berisha. Il testo è stato presentato da Paola Romeo (Forza Italia) e votata all’unanimità dall’Aula. “E’ impossibile - afferma Romeo - non res

Lombardia : martedì Consiglio regionale su leva civica e mozioni : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - martedì prossimo la riunione del Consiglio regionale della Lombardia si aprirà con la discussione di due proposte di risoluzione approvate dalla commissione Sanità: la prima ha come finalità la promozione di percorsi specifici di assistenza per malati di psoriasi (relat

Lombardia : martedì Consiglio regionale su leva civica e mozioni (2) : (AdnKronos) - Ultimo punto all’ordine del giorno, il progetto di legge che istituisce la leva civica lombarda volontaria (relatore Emanuele Monti, Lega). Il nuovo servizio di leva civica lombarda volontaria è destinato a cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorn

Lombardia : Consiglio Pari Opportunità istituisce premio per conciliazione vita-lavoro : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, presieduto da Letizia Caccavale, ha istituito il riconoscimento 'Parità virtuosa. Buone pratiche di conciliazione vita-lavoro in Lombardia', un’iniziativa che culminerà con un evento in calendario il prossimo 19

Legge elettorale - ok a Referendum dal consiglio regionale Lombardia : Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 47 voti positivi su 49 presenti il Referendum per la modifica della Legge elettorale

Lombardia : martedì in Consiglio regionale bilancio consolidato 2018 e mozioni (2) : (AdnKronos) - Il bilancio consolidato 2018 comprende gli enti dipendenti (Ersaf, Arpa e Polis, ente nato dalla fusione di Arifl ed Eupolis), le cinque società controllate in house (Infrastrutture Lombarde, Lombardia Informatica, Finlombarda, Agenzia regionale Centrale Acquisti, Explora), le cinque A