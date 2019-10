Cdp : firmato protocollo intesa per edilizia scolastica a Frosinone (2) : (Adnkronos) – “Ringrazio Cdp e il direttore D’Agnese per aver scelto la Provincia di Frosinone per la sperimentazione di questo importante protocollo con un Ente intermedio. Siamo, infatti, la prima Provincia in Italia e questo è motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché riguarda un settore fondamentale come l’edilizia scolastica”, commenta Antonio Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone. ...