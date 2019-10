Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019)è statoper unae, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo,che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementinel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. Nel dispositivo della squalifica si legge la seguente motivazione: “per avere, al 44’ del secondo tempo, entrando a gioco fermo sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale“. E’ stata inoltre comminata una multa di 5.000 euro all’Inter per i cori irriguardosi dei tifosi all’indirizzo di Mario Balotelli, e ne è arrivata un’altra di 3.000 euro ai tifosi del Napoli per lancio di una bottiglietta di ...

OA_Sport : Calcio: Carlo Ancelotti squalificato per una giornata dopo le proteste di Napoli-Atalanta. Multa ai tifosi Inter pe… - CretellaRoberta : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata: Il tecnico del Napoli espulso nel finale della partita con l'Atalant… - ScMotorieSelmi : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata -