WTA Finals – Successo e vetta del Gruppo Viola per Svitolina | Halep ko in due set

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Elinasi prende la testa del: Simonasconfitta in due set alle WTAdi Shenzhen Continua a Shenzhen lo spettacolo delle WTA: oggi si sono sfidate in campoin un match spettacolare, che ha visto l’ucraina numero 8 al mondo avere la meglio sulla rivale. La rumena, numero 5 del ranking WTA, nulla ha potuto contro una tosta, che si è presa la seconda vittoria col punteggio di 5-7, 3-6 in un’ora e 40 minuti di gioco, portandosi in testa nel, assicurandosi un posto in semifinale.L'articolo WTAdelperko in due set SPORTFAIR.

oktennis : WTA Finals Shenzhen, Svitolina a forza 8: battuta Halep, l'ucraina torna in semifinale - Tenniscircus : Wta Finals: Svitolina piega Halep in due set e si qualifica per le semifinali - - BintiSports : RT @CourtXperience: WTA Finals 2019 LIVE: Halep, Svitolina eye semifinal qualification in Purple Group duel -