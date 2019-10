Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | scoppia la lite al parco | duro faccia a faccia e

Michelle Hunziker a sorpresa : ‘Ecco mio fratello Harold Hunziker’ : “Visto che stiamo poco insieme e la gente che mi segue su Instagram non ti ha quasi mai visto, questa è una buona occasione per presentarti al pubblico” così Michelle Hunziker in una story di Instagram a mostrato ai suoi fan Harold, il fratello, di cui pochissimi conoscevano l’esistenza. Harold ha 53 anni e, come Michelle, è figlio di Ineke e del pittore svizzero-tedesco Rudolf Hunziker (scomparso nel 2001). E proprio con mamma ...

Michelle Hunziker e Tommaso ai ferri corti - lite al parco e voci di crisi sempre più forti : Faccia a faccia ma stavolta niente baci. Una lite in piena regola quella andata in fonda in un parco pubblico tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La coppia infatti è stata sorpresa mentre, in un parco assieme alla figlie, si confronta animatamente. Dopo una sessione di jogging insieme alle piccole Sole e Celeste, improvvisamente fra Michelle, che ha da poco terminato la conduzione di Amici Celebrities, con la vittoria di Pamela ...

Michelle Hunziker presenta suo fratello Harold/ 'Ha fatto una scelta coraggiosa..' : Michelle Hunziker presenta su Instagram e in video suo fratello maggiore Harold. La conduttrice racconta la sua scelta coraggiosa

Michelle Hunziker presenta suo fratello Harold : “Sono super orgoliosa di lui” : Michelle Hunziker come sempre attivissima sui social, reduce dalle puntate di Amici Celebrities, si prende del tempo per potersi dedicare alla sua famiglia. Come mostra sul suo profilo Instagram, la showgirl si è recata a Ginevra in compagnia della madre per un evento che vede protagonista il fratello. Ed è proprio in questa occasione che la nota conduttrice di Mediaset ha voluto presentare suo fratello maggiore ai suoi fan. Michelle ...

Michelle Hunziker - spunta il fratello mai visto. La conduttrice stupisce tutti : “Vi presento Harold” : “Vi presento mio fratello, questo è Harold”. Con una foto pubblicata su Instagram Michelle Hunziker ha presentato il fratello maggiore. La conduttrice è volata a Ginevra per l’apertura del nuovo locale del fratello ‘nascosto’. Harold, infatti, non è mai comparso negli scatti di famiglia di Michelle e ed è poco avvezzo ai social. Nato dal matrimonio di Rodolfo Hunziker e Ineke, Harold è un manager e in queste ore ha inaugurato il ristorante ...

Michelle Hunziker sconvolge i fan - il (vero) fratello segreto : "Lui è Harold. Dopo 27 anni a McDonald's..." : No, non lo si era sostanzialmente mai visto. Si parla del fratello di Michelle Hunziker, talmente defilato da essere definito "il fratello nascosto". Ma oggi, la conduttrice Mediaset, lo ha mostrato: "Vi presento mio fratello, questo è Harold". Il tutto in una story su Instagram, un vero e proprio s

Michelle Hunziker spunta col fratello ‘nascosto’ e lo presenta : “Harold” : Michelle Hunziker, a sorpresa, spunta con il fratello ‘nascosto’ e lo presenta: “Questo è Harold” Michelle Hunziker, “vi presento mio fratello, questo è Harold”. La conduttrice di origini svizzere è volata a Ginevra per l’apertura del nuovo locale del fratello ‘nascosto’. Eh sì, perché con Harold, la moglie di Tomaso Trussardi praticamente non si è […] L'articolo Michelle Hunziker ...

Eros Ramazzotti compie oggi 56 anni - ma le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle Hunziker rimangono in silenzio : NumErosi gli auguri ricevuti sui social da Eros Ramazzotti che oggi compie 56 anni. Tanti sono gli amici e i cantanti che non si sono dimenticati di uno dei cantautori più apprezzati in Italia e all’estero. Sembra però che le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle Hunziker si siano dimenticate di fare gli auguri a loro ex marito. Invece gli auguri a Eros sono arrivati da Laura Pausini e da sua figlia Aurora Ramazzotti. Michel Hunziker ...

Eros compie gli anni : Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli si dimenticano di lui : Eros Ramazzotti compie gli anni, ma Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker rimangono in silenzio. Il cantante ha festeggiato il suo 56esimo compleanno, a celebrarlo non solo tantissimi fan, ma anche gli amici più cari, come Laura Pausini e la figlia Aurora Ramazzotti. Qualcuno però sembra aver dimenticato il compleanno dell’artista romano. Si tratta di due donne che sono state fondamentali nella sua vita: Michelle Hunziker e Marica ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities non ha rivali - Michelle Hunziker e Maria De Filippi alla conquista nel trending topic : Social Auditel 16 ottobre 2019: Amici Celebrities primo trend del mercoledì sera Senza tante sorprese, Amici Celebrities conquista la vetta del trending topic. L’hashtag ufficiale ...

“Che ne dite - sono cambiata?”. Michelle Hunziker pubblica le foto da bambina - una star già dai primi passi : Michelle Hunziker è una delle donne più amate della televisione. Bionda, bellissima e simpatica Michelle Hunziker ha fatto breccia proprio grazie al suo modo di fare schiette e per come riesce a prendersi in gio senza filtri. Nelle scorse ore Michelle Hunziker si è divertita ad affiancare le foto della sua infanzia con quelle del presente. Un’operazione in perfetto stile Amarcord su Instagram che le dà modo di condividere una riflessione ...

“Che ne dite - sono cambiate?”. Michelle Hunziker pubblica le foto da bambina - una star già dai primi passi : Michelle Hunziker è una delle donne più amate della televisione. Bionda, bellissima e simpatica Michelle Hunziker ha fatto breccia proprio grazie al suo modo di fare schiette e per come riesce a prendersi in gio senza filtri. Nelle scorse ore Michelle Hunziker si è divertita ad affiancare le foto della sua infanzia con quelle del presente. Un’operazione in perfetto stile Amarcord su Instagram che le dà modo di condividere una riflessione ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities non ha rivali - Michelle Hunziker e Maria De Filippi alla conquista nel trending topic : Social Auditel 16 ottobre 2019: Amici Celebrities primo trend del mercoledì sera Senza tante sorprese, Amici Celebrities conquista la vetta del trending topic. L’hashtag ufficiale ...

Amici Celebrities - è successo dopo la finale. Un ‘bruttissimo’ colpo per Michelle Hunziker e Maria De Filippi : È Pamela Camassa la vincitrice della prima edizione di “Amici Celebrities”, la versione vip del talent show ideato da Maria De Filippi. Nella finale, condotta da Michelle Hunziker, l’ex miss, showgirl e attrice si è imposta nello scontro decisivo sull’attore Massimiliano Varrese, pesantemente criticato dal giudice Loredana Bertè. Sul terzo gradino del podio il fidanzato della Camassa, il conduttore di ‘Temptation ...