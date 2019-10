Il prequel de Il Trono di Spade non si farà | HBO ci riprova con la serie sui Targaryen

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Un colpo di scena che nessuno si aspettava: ilde Ildicon protagonista Naomi Watts è stato accantonato. Secondo fonti, la HBO ha deciso di non proseguire oltre con il progetto di Jane Goldman, dopo aver visionato l'episodio pilota che era stato girato anche nelle location della nostra Italia. I risultati non avrebbero soddisfatto le - alte - aspettative della rete via cavo, che ha perciò deciso di cancellarlo. Ilde Ildiavrebbe dovuto raccontare gli eventi antecedenti a quelli dellamadre, concentrandosi sulla discesa del mondo dall'Età degli Eroi alla sua ora più buia. Il prodotto di Goldman avrebbe inoltre spiegato le origini dei white walkers, i segreti della storia di Westeros, e i misteri degli Stark. In realtà, l'episodio pilota aveva creato diverse difficoltà fin dall'inizio, tra divergenze creative, problemi personali e un ...

