Auto di stato e di famiglia

L’Autopsia sul corpo di Luca Sacchi indica che il ragazzo potrebbe essere stato colpito con una mazza da baseball : Secondo il Corriere della Sera, l’autopsia su Luca Sacchi ha indicato che il ragazzo ucciso la settimana scorsa nel centro di Roma in circostanze ancora poco chiare potrebbe essere stato colpito con una mazza da baseball prima dello sparo alla

Si sottrae all'alt dei carabinieri e perde il controllo dell'Auto : arrestato pusher : Fonte foto: carabinieri di BrindisiSi sottrae all'alt dei carabinieri, ma si ribalta con l'auto e viene arrestato 1Sezione: Cronache Tag: cocaina incidente arresto Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Oria, in provincia di Brindisi. A finire in manette è un giovane di 22 anni che è stato ...

Forlì - mentre è in Auto con una donna la picchia e la violenta : arrestato operaio 26enne : Si trovavano in auto per un rapporto consenziente, ma improvvisamente il giovane avrebbe mutato atteggiamento, picchiato la donna costringendola con forza ad avere un ulteriore rapporto. I carabinieri di Forlì hanno attivato immediatamente la procedura del codice rosso a tutela delle vittime di violenza.Continua a leggere

Napoli - Auto sulla folla a Fuorigrotta : ferita una donna - bloccato 42enne al volante in stato confusionale : Terrore a piazza San Vitale, nel cuore di Fuorigrotta, dove un'auto è piombata sulla folla nel tardo pomeriggio di oggi. La Fiat Croma grigia ha percorso contromano tutta via Giulio...

Savona - romeno segue e molesta una donna all'Autogrill : arrestato : Federico Garau La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando la donna e le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato ed arrestato Attimi di paura venerdì sera a Savona, per la precisione nei pressi di un autogrill sito nel quartiere di Legino, dove un ...

Perché le Auto elettriche rischiano di essere un danno per lo stato : Dal sito rivistaenergia.it Oggi la mobilità elettrica è incentivata con varie misure, mentre le auto a combustione interna contribuiscono in maniera sostanziale alle entrate dello stato (25 miliardi di euro per le sole accise sui carburanti). Più si restringerà la circolazioni delle seconde più to

Autostrade ha «violato il patto con lo Stato per nascondere lo stato di degrado dei ponti» : L’atto d’accusa, scritto dal pm Cotugno e depositato negli ultimi giorni al tribunale del Riesame, dipinge un inquietante quadro «sistemico», come mai si era visto in precedenza

Palermo - Auto contro albero : morti due giovani di 16 e 17 anni. Un terzo ragazzo è gravissimo. Arrestato il conducente di 20 anni : Due giovani di 16 e 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Un terzo ragazzo è ricoverato in condizioni molto gravi. Intorno alle 4 del mattino l’auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 2000, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, è finita a forte velocità contro un albero di ulivo che nell’impatto è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su un ...

