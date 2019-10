Icardi al Psg è rinato e continua a segnare

Inter - il Psg sarebbe impressionato dal rendimento di Icardi : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, e confermato dal tecnico Antonio Conte, e per questo è stato messo sul mercato. Dopo aver rifiutato diverse proposte, l'ex capitano ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, in ...

Icardi - che schiaffo all’Inter : “il PSG è la migliore squadra in cui abbia mai giocato” : Mauro Icardi definisce il PSG la ‘miglior squadra in cui abbia mai giocato’: un duro colpo all’orgoglio dell’Inter Mauro Icardi sembra essersi finalmente ambientato a Parigi. L’attaccante argentino ha ripagato la fiducia del club parigino segnando 3 gol in 3 partite di Champions League e 4 in altrettante gare di campionato. Dopo la doppietta rifilata nel 4-0 al Marsiglia, la seconda consecutiva dopo quella in ...

Inter : Icardi segna e convince - il PSG sarebbe sempre più convinto a riscattarlo : L'Inter è stata molto attiva nella sessione di mercato estiva. La società nerazzurra ha lavorato anche in uscita, con l'obiettivo di ridurre la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club ha decisio di privarsi di molti giocatori che gli scorsi anni erano ritenuti incedibili per motivi comportamentali, uno su tutti l'ex capitano Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato ceduto al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto ...

Icardi scatenato con il Psg : Marotta risponde così : “Icardi? Non avevamo dubbi sulle sue qualita’, abbiamo solo fatto una scelta strategica, attuato una politica del cambiamento. E’ un giocatore ancora di nostra proprieta’ e lo seguiamo con particolare attenzione”. Sono le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky prima del match contro il Borussia valido per la Champions League, partita fondamentale per il proseguo della ...

PSG esagerato con la premiata ditta Icardi-Mbappé - Real e Tottenham risorgono : il martedì di Champions [FOTO] : Terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questo ‘martedì di Coppa’ ha detto tanto. Che, innanzitutto, il PSG vola e ne fa 5 a domicilio al Brugge: premiata ditta Mbappé-Icardi, i due attaccanti si scatenano e fanno quello che vogliono; tripletta del francese, doppietta per l’ex Inter. martedì di Coppa che fa risorgere Real Madrid e Tottenham. Di misura i blancos in Turchia con Kroos. Gli Spurs ne fanno ...

I dubbi de L’Equipe sui muscoli di Icardi : “è arrivato rotto al Psg?” : Mauro Icardi stasera sarà in campo contro il Nizza. Anche perché Mbappé e Cavani sono alle prese con guai fisici peggiori. L’Equipe stamattina ha raccolto indiscrezioni parigine sulle condizioni di salute dell’argentino e soprattutto sui pensieri e i timori del Psg o di qualcuno del Psg. Scrive L’Equipe: Nell’ultimo anno e mezzo, Icardi sembra essere stato particolarmente sensibile alle lesioni muscolari. Non è al livello ...

Icardi : se il Psg non dovesse riscattarlo la prossima estate - si riaprirebbe la pista Juve : Icardi-Juventus, non sarebbe ancora finita. Dopo un'intera estate in cui si è parlato (quasi) ogni giorno dell'interesse del club bianconero per il centravanti argentino in rotta con l'Inter, il 2 settembre tutte le indiscrezioni di mercato sono venute a cadere nel momento in cui l'ex capitano nerazzurro ha apposto la sua firma al contratto che ne ha sancito il trasferimento al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto a circa 70 ...

PSG – Icardi sincero - l’argentino motivato a recuperare : “i dolori passano con un gol” : Icardi motivato a tornare più in forma che mai: le parole dell’argentino dopo la vittoria del PSG sul Galatasaray Mauro Icardi ha iniziato la sua nuova avventura al PSG: dopo la situazione difficile in casa Inter, l’argentino ha trovato finalmente una nuova ‘famiglia’ dove sembra aver ritrovato la felicità: “giocare con calciatori di questo livello, con queste qualità, è facile per chiunque. Non sono ancora al ...

