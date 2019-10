A Stintino una pista ciclopedonale immersa nella natura

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Unalunga quasi 3 chilometri che congiunge il parco urbano dicon le spiagge di Pazzona e consentirà ai fruitori di vivere un’esperienza immersi. La nuova viabilità ciclabile, inserita dall’amministrazione comunale all’interno del piano urbanistico comunale, consentirà di recuperare quella viabilità che in passato rappresentava l’unica via di collegamento tra lo stagno di Pilo e il centro storico dell’abitato, allora raggiungibile soltanto passando attraverso la strada panoramica. Le opere sono divise in due lotti, il primo dalle Tonnare al centro abitato e il secondo dal parcheggio delle Saline sino al cuile Pazzona. Per quanto riguarda il primo lotto, la ditta aggiudicataria, la Conglomerati bituminosi di Simaxis che ha vinto la gara per un importo di oltre 465mila euro, nei giorni scorsi ha siglato il contratto e, una volta ...

