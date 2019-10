Ultime notizie Ultim' ora oggi Texas | 2 morti in sparatoria al campus | 27 ottobre

Pensioni Ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio , in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : ucciso a Roma a 24 anni - 25 ottobre 2019 - : Ultime notizie , Ultim'ora oggi . Difende la fidanzata, ma viene ucciso . Nuove tasse per due miliardi. Salva la vita in un museo., 25 ottobre 2019 ,

Le notizie del giorno – Calciatore arrestato - svolta sul futuro di Ibra e le Ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Il Napoli vuole Ibra himovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis: “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho conosciuto a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo a Beverly Hills”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Adani ‘pazzo’ di River: la folle esultanza ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Francia - uomo barricato in un museo "Brucerà" : ULTIME NOTIZIE , Ultim'ora oggi . In Francia un uomo si è barricato presso un museo archeologico: si teme un atto terroristico, 23 ottobre 2019,

Pensioni Ultime notizie : pagamento novembre in ritardo - perché e data : Pensioni ultime notizie : pagamento novembre in ritardo , perché e data Pensioni ultime notizie , si avvicina il momento del pagamento di novembre , che stavolta però slitterà di qualche giorno rispetto ai mesi precedenti. Il perché è presto detto: il 1° novembre è una festività e i giorni di accredito saranno 2, a seconda che si abbia un conto aperto alle Poste o un conto corrente bancario. Andiamo a vedere le date precise di corresponsione ...

Ultime notizie Roma del 22-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il governo ha trovato nella notte l’accordo sul decreto fiscale Inserendo il manovra il carcere per gli evasori e le via la stretta sui contanti ma da luglio 2020 restano da definire i loghi della flat Tax delle partite IVA molti distinguo Renzi livadice l’intenzione di introdurre miglioramenti in Parlamento Confesercenti ...