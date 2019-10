MotoGp – Il Gp d’Australia non soddisfa Dovizioso | ma il ducatista guarda il lato

Il Gran Premio d’Australia di MotoGp in diretta e in replica : La partenza è in programma alle 5 del mattino: le informazioni e i link per seguirla in diretta su Sky o in replica su TV8

MotoGp – Marquez fa il vuoto - Rins sale in terza posizione : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Australia : Lo spagnolo della Honda porta il suo vantaggio a 135 punti su Dovizioso, che da oggi ha la certezza aritmetica di chiudere al secondo posto. Terzo Rins Il titolo mondiale è già stato assegnato in Thailandia, ma Marc Marquez sembra non essersene accorto. Il pilota della Honda infatti vince anche a Phillip Island e incrementa il proprio vantaggio su Andrea Dovizioso in classifica, ricacciando il ducatista a 135 punti di distacco. Il Dovi può ...

Classifica MotoGp - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Marquez sfiora i 400 punti : Altri 25 punti per Marc Marquez che prosegue imperterrito nel suo ruolino di marcia da record e vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Lo spagnolo, già ampiamente campione del mondo, si porta a 375 punti, portando a 135 il suo margine su Andrea Dovizioso. Andiamo ad analizzare la Classifica generale del Mondiale 2019. Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez SPA 375 punti 2 Andrea Dovizioso ITA 240 3 Alex ...

MotoGp - si spengono i semafori a Phillip Island : ecco la partenza del Gran Premio d’Australia [VIDEO] : E’ cominciato il terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, Viñales va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione Ieri la cancellazione del programma di lavoro per via del vento, oggi condizioni climatiche accettabili a Phillip Island dunque via libera per la Gara. Davanti a tutti parte Maverick Viñales, che precede allo spegnimento del semaforo Quartararo e Marquez. Valentino Rossi in seconda ...

MotoGp in tv - su che canale vedere il GP d’Australia 2019 : orari - programmazione TV8 - dirette e repliche : Il Motomondiale fa tappa a Phillip Island nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 ottobre per il Gran Premio d’Australia 2019, diciassettesima tappa della stagione e secondo atto del tradizionale trittico asiatico di fine campionato. Come di consueto c’è grande attesa per la gara di Phillip Island, una delle più spettacolari per il pubblico ed una delle più amate in assoluto del calendario per i piloti. Nella classe regina i giochi ...

MotoGp – Valentino Rossi non perde le speranze : le parole del Dottore in vista del Gp d’Australia : Valentino Rossi concentrato sul suo lavoro: le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp sono pronti per il secondo appuntamento del Trittico asiatico: dopo la gara del Giappone, vinta da Marquez, si correrà adesso a Philipp Island, per il Gp d’Australia. Nonostante le ultime gare deludenti, Valentino Rossi arriva nella terra dei canguri motivato a far bene e concentrato sul suo lavoro per provare ...