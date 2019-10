Maltempo | chiuso un tratto della provinciale Scicli Sampieri

Il Maltempo flagella la Liguria. Chiuso il piccolo San Bernardo : Era atteso, a cominciare dalle regioni settentrionali, e subito il maltempo ha fatto sentire il suo peso. Specie in Liguria, dove quelle di stamattina e del pomeriggio sono state ore critiche a causa del passaggio sulla regione di una perturbazione molto forte. Allagamenti, strade chiuse, blackout, decine di interventi dei vigili del fuoco, rii arrivati ai livelli di guardia. Piogge abbondanti sin dalle prime ore, quasi 400 mm di pioggia (1 mm ...

Maltempo : neve in montagna - chiuso il colledel Piccolo San Bernardo : A causa della neve caduta sulle Alpi è stato chiuso dalle 17 il colle del Piccolo San Bernardo, su disposizione delle autorita’ francesi. La previsione di riapertura – fa sapere l’Anas – e’ per la mattina di mercoledi’ 16 ottobre. Durante la chiusura in Francia la strada statale 26 resta percorribile fino al confine di Stato, nel territorio comunale di La Thuile (Aosta). La neve in Valle d’Aosta e’ ...

Maltempo - chiuso il versante francese del Piccolo San Bernardo : A causa del Maltempo che sta interessando il Nord Italia, con le prime nevicate nelle tratte montane, le autorità francesi hanno disposto la chiusura temporanea al transito del versante francese del colle del Piccolo San Bernardo. La chiusura, fa sapere l’Anas, sarà attiva dalle ore 17, con previsione di riapertura nella mattina di domani. Durante la chiusura in Francia, la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’ resterà regolarmente ...

Maltempo Firenze : chiuso parco Pratolino per allerta meteo : Causa allerta meteo con Codice Arancione, spiega una nota, a Firenze “il parco di Pratolino oggi sarà chiuso al pubblico. La manifestazione “Il richiamo di Lovecraft” e tutte le attività previste per la giornata sono pertanto annullate. La Città Metropolitana si scusa per il disagio con i visitatori.” L'articolo Maltempo Firenze: chiuso parco Pratolino per allerta meteo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - cedimento nella A4 : tratto chiuso per lavori : Autostrada A4 chiusa questa notte tra Portogruaro e Latisana, dalle 22.30 fino alle prime ore del mattino, per permettere un intervento di manutenzione alla pavimentazione dopo il Maltempo di ieri: lo annuncia Autovie Venete. Un lieve avallamento – spiega la concessionaria – si è trasformato, con le forti precipitazioni, in cedimento e richiede un immediato intervento di manutenzione. Il punto interessato e’ in ...

Maltempo : lo Stabilimento Elica di Mergo chiuso per un giorno : Riaprirà domani lo Stabilimento a Mergo di Elica, multinazionale di Fabriano (Ancona) leader nel settore delle cappe aspiranti, evacuato – a scopo meramente precauzionale – nel pomeriggio di ieri per la bomba d’acqua che ha interessato la Vallesina. Oggi il sito produttivo è chiuso per l’intera giornata per controllare gli eventuali danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato lo Stabilimento. ...