Sono contenta che la Storia torni alla Maturità dice Liliana Segre

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) "Prendo atto della decisione del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che mi aveva anticipato già telefonicamente, eche lavenga rimessa tra le tracce del prossimo esame di. La trovo una cosa abbastanza ovvia". Lo ha dichiarato all'AGI la senatrice a vitache aveva fatto un appello al ministro per la reintroduzione della materia all'esame di Stato. "Mi aveva, invece, molto colpita" ha sottolineato "la decisione di cancellare questa materia dall'esame dianche perché credo fermamente che lasia 'magistra vitae'".

