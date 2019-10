Raz Degan | nuova vita Addio fama e tv | cosa fa adesso l’ex di Paola Barale “Non me ne

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il vincitore dell’edizione numero 12 de ‘L’Isola dei Famosi’ Raznon ha più voglia di essere protagonista assoluto in televisione ed in generale nel mondo dello spettacolo. L’attore israeliano classe 1968 è stato nel 2018 protagonista anche del docu-reality ‘Raz And The Tribe’, supportato da Luca Argentero, Piero Pelù ed Asia Argento. Ora questi tempi sembrano destinati a finire. In un’intervista rilasciata a ‘Tgcom 24’, l’uomo ha confessato che il successo e lanon sono le cose più importanti ed a volte possono anche danneggiare. Attualmente sta svolgendo il ruolo di maestro di yoga, ma ben presto partirà alla volta del Niger per partecipare ad una missione umanitaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. (Continua dopo la foto) “Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il ...

