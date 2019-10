“La foto di Narni è l’espressione di un’unità d’intenti” | ci dice D’Uva

La rassegna stampa di venerdì 18 ottobre – Le prime pagine di calcio : “La manovra di Conte” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “La manovra di Conte” titola la rosea con riferimento all’8^ giornata del campionato di Serie A, continua il testa a testa tra Juventus e Inter per lo scudetto nonostante la vittoria dei bianconeri nell’ultima giornata di ...

Milan - protesta dei tifosi sotto la sede : “La pazienza è finita - società di buffoni” [FOTO] : Non solo protesta social, ma anche ‘in campo’. Atmosfera surreale a Casa Milan, un gruppo di tifosi si è infatti radunato sotto la sede del club rossonero per aspettare l’arrivo di Pioli, di cui manca solo l’annuncio dopo quello sulla separazione con Giampaolo. Un ragazzo si è presentato con un cartellone scritto a mano contro la proprietà e la dirigenza: “La pazienza è finita. Boban, Massara, Maldini, ...

Emma Marrone - “La prima foto dopo l’intervento con Paola Turci” : ecco cosa si è scoperto : “La prima foto di Emma Marrone dopo l’operazione”, dove la foto in questione la ritraeva con la collega Paola Turci. La foto – notizia ha fatto subito il giro di siti e quotidiano ed entusiasmato i tantissimi fan della cantante salentina ma era un fake. Un passo indietro: poche settimane fa la cantante salentina lanciata da Amici di Maria De Filippi ha annunciato una pausa dalla musica per prendersi cura della sua salute. Problemi risolti, ha ...

“La numero uno”. Fondoschiena 10 e lode : Serena Enardu - la foto dopo Temptation Island Vip : Pago e Serena Enardu sono la terza coppia sotto i riflettori di “Temptation Island Vip”. dopo le reazioni deluse e furiose del cantante durante il falò a fronte dei video che gli sono stati mostrati, tocca a lei assistere al rapporto fra Pago e la single Valentina. Una vicinanza, la loro, che non le causa alcuna gelosia: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. ...

“La prevenzione salva la vita”. Paola Ferrari mostra la foto con il carcinoma al viso e spiazza tutti : Ultimamente si era parlato di Paola Ferrari per via delle dichiarazioni poco gentili che la giornalista sportiva aveva fatto su Diletta Leotta. Sulle colonne del settimanale di Gossip Chi, dove ha risposto a domande sulle sue colleghe, Paola Ferrari non era andata per il sottile. Dopo aver parlato molto bene di Ilaria D’Amico della quale aveva detto: “Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata ...

Paola Ferrari e la foto con il carcinoma al viso : “La prevenzione vi salva la vita” : Paola Ferrari ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra i segni del carcinoma al viso che riuscì a sconfiggere qualche anno fa. Un’immagine molto forte che lei spiega così: “Oggi – scrive la conduttrice – sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La prevenzione salva la vita”. La Ferrari aveva parlato tempo fa della sua ...

Cafù - i tifosi del Milan vicini al brasiliano dopo la morte del figlio : “La Sud ti abbraccia” [FOTO] : Una tragedia. Quanto accaduto all’ex terzino del Milan Cafù, che lo scorso 5 settembre ha perso il figlio, stroncato da un malore mentre giocava a calcio. Questa sera, in occasione del derby, i tifosi rossoneri hanno voluto rendere omaggio al brasiliano con un messaggio di cordoglio e vicinanza per la triste vicenda. “Cafù la Sud ti abbraccia” è lo striscione che campeggia nella Curva Sud del Milan.L'articolo Cafù, i ...

“La sua fotocopia”. Francesco Facchinetti - la sorella Alessandra è identica : È la primogenita del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, che le ha dedicato l’album Alessandra e con cui ha duettato nella canzone Din din din, e della prima moglie Mirella Costa, nonché sorella maggiore di Francesco Facchinetti, cantante e conduttore radiotelevisivo. Una famiglia di artisti, quella dei Facchinetti, visto che Alessandra è un’affermata stilista di moda. Ha studiato all’Istituto artistico per ...

Versiliana 2019 - “Lavora con noi” : lettori e sostenitori della prima ora per un giorno nella redazione del Fatto Quotidiano – FOTOGALLERY : “Visita la nostra redazione e lavora con noi”. Sono stati tantissimi i lettori del Fatto Quotidiano che hanno accolto l’invito e durante la Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana (30 agosto-1 settembre), in occasione delle celebrazioni per i 10 anni del giornale, hanno visitato la redazione online, in trasferta a Marina di Pietrasanta. Giovani aspiranti cronisti, lettori affezionati fin dal primo numero e ...

“Lato b più bello d’Italia”. Raffaella Fico - la foto in costume lascia pochi dubbi : gambe e curve ‘illegali’ : L’ex concorrente del Grande Fratello non si vergogna dell’etichetta di “più desiderata dagli uomini” che ormai da anni le viene attaccata, anzi. Si diverte a stuzzicare i fan con delle foto sempre più roventi in cui a brillare e a essere messo in primo piano è proprio il suo didietro, perfetto e seducente. A complicare le cose, in senso erotico e sensuale ovviamente, ci si mette uno sguardo da vera e propria felina e un fisico da infarto, ...