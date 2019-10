Copyright - gli editori Ue contro Google : possibili dei passi formali : L'annuncio di Carlo Perrone, presidente dell'associazione degli editori Ue, dopo la decisione di Big G di non rispettare la direttiva di Bruxelles e quindi di non pagare per i contenuti editori ali. Gli colleghi francesi faranno ricorso all'antitrust nazionale

Google aggira il Copyright in UE : cosa c'è di giusto o sbagliato : Come riporta Reuters, Google non mostrerà più snippet di notizie degli editori europei nei risultati di ricerca, in conformità con la nuova legge europea sul copyright, i primi ad essere colpiti gli utenti francesi poi tutto il resto d'Europa. La modifica implica che gli utenti francesi vedranno solo i titoli