X Factor 13 | I Seawords cantano Pyro dei Kings of Lion Video

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 24 ottobre 2019) X13: Ideiofad X2019“Loro sono la quota moderna, la quota attuale:sono per me l’isola del nord europa, dove troviamo vulcani tempeste”. Con queste parole Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: “secondo me siete stati molto bravi. Unica critica che è diretta a Samuel è che con la loro forza potevano spaziare un po di più perché sono troppo forti. Io se fossi i te cercherei di valorizzare più Loris, perché sembra lei una solista ed invece loro sono un gruppo”. Samuel: “Hai individuato un percorso che io voglio fare. Loro sono arrivati con una formazione alle audizioni che poi si è sciolta. Ho accettato una loro proposta che io ho scelto perché ho pensato che questo li potesse mettere in maniera comoda sul palco” Mara Maionchi: “mi siete piaciuti molto. Ho trovato il chitarrista ...