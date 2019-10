Un posto al sole | trame dal 28 ottobre al 1°novembre | Vittorio si riavvicinerà ad Alex

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Unalcontinua ad appassionare il pubblico grazie a storyline avvincenti e puntate al cardiopalma. La soap opera targata Rai 3, in queste ultime settimane di messa in onda sta tenendo incollati allo schermo i telespettatori che si chiedono chi abbia investito Aldo Leone, interpretato da Luca Capuano. L’avvocato, infatti, dopo aver annunciato a Beatrice di aver deciso di lasciare la moglie Delia per stare con lei, è stato investito da un’auto pirata proprio sotto casa della Lucenti ed è finito in coma. La polizia ha così iniziato subito ad indagare e, su segnalazione della stessa Beatrice, i sospetti si sono concentrati su Diego, il figlio di Raffaele, reo di aver anche aggredito pubblicamente il rivale per gelosia qualche giorno prima dell’incidente. Dal canto suo, il ragazzo, che la notte del tentato omicidio era in preda all’alcol ma si trovava sotto casa di Beatrice, non ...

