Non è maltempo | è l’emergenza climatica

Maltempo al Nord - Costa : "Tutela del territorio Non più rinviabile" : I danni prodotti dal Maltempo in Piemonte e Liguria sono di triste attualità. Ci sono state anche delle vittime. La grande quantità d'acqua che si è abbattuta sulle due regioni ha creato dolore e problemi. Se l'uomo è quasi impotente rispetto alle dinamiche meteorologiche, molto lavoro si può fare sul fronte della tutela e della salvaguardia del territorio, per metterlo in sicurezza, con un'azione preventiva intelligente anche dal punto di ...

Il Piemonte e la Liguria di nuovo colpite dal maltempo : «Qui Non cambia mai nulla» : Da Novi Ligure a Gavi, sulla strada disastrata dove sono caduti quasi 480 millimetri di pioggia. Ovunque un senso di resa «Lavori e progetti fermi, non ci sono i soldi»

Maltempo Piemonte - Costa : “La tutela del territorio Non è più rinviabile” : “Le tragedie che stanno vivendo i cittadini liguri e Piemontesi sono immense e gridano vendetta. Voglio far sentire tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi in queste ore e’ rimasto senza casa. E’ necessario tutelare il territorio e costruire un’Italia resiliente a questi fenomeni meteorologici violenti e improvvisi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sottolineando che “con il ...

Maltempo Piemonte : a Vercelli il fiume Sesia iNonda i campi : Il fiume Sesia è “osservato speciale” in numerosi punti della provincia di Vercelli: è monitorato nelle vicinanze del Parco Magni di BorgoSesia, chiuso dall’amministrazione a scopo precauzionale, ma anche nel capoluogo, dove sono state chiuse alcune strade d’accesso agli argini del corso d’acqua, e nella zona di Albano, dove il fiume ha invaso l’area golenale inondando i campi. L'articolo Maltempo Piemonte: a ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo Non molla il Nord-Ovest : continua il pericolo nubifragi : Allerta Meteo – continua il maltempo al Nord Italia: nella notte, allagamenti ed esondazioni in Liguria e nubifragio a Milano, che ha allagato gran parte della città. Anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo in corso. Livello 1 per il Nord-Ovest dell’Italia e la Francia sudorientale, principalmente per isolati nubifragi. Livello 2 per Maiorca, principalmente per nubifragi, grandine di grandi ...

Meteo Serie A - il maltempo Non ferma il campionato : Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente : Il maltempo non ferma la Serie A: Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà regolarmente. Lo rende noto il Comune. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell‘allerta Meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il Meteo nel ...

Maltempo Friuli : acqua Non potabile in alcuni comuni del pordeNonese : A seguito dell’ondata di Maltempo di ieri la captazione dell’acquedotto Destra Tagliamento, sul torrente Comugna a Vito d’Asio (Pordenone), sta derivando quantitativi d’acqua insufficienti a garantire il fabbisogno idrico. Lo annuncia HydroGea, municipalizzata che gestisce il servizio idrico in diversi comuni della provincia di Pordenone, sottolineando che per “limitare al massimo possibili interruzioni di fornitura ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso cambia - partenza posticipata per maltempo! Non si affronteranno Buttertubs e Grinton Moor : Non tira una bella aria nello Yorkshire: il maltempo, compagno di una vita della popolazione britannica, obbliga l’organizzazione a rivedere il percorso a pochi minuti dalla partenza. In particolare, si è deciso di eliminare dal percorso le salite di Buttertubs e di Grinton Moor, uscendo dal percorso originario all’altezza di Aysgarth per poi rientrarvi a Leyburn. Un’ulteriore conseguenza di questa situazione è che i giri da ...

Dopo il terremoto il maltempo : iNondazioni e frane in Albania : Un violento sistema temporalesco autorigenerante ha colpito nella serata di ieri l'Albania (colpita anche da forti terremoti negli ultimi giorni), portando per diverse ore piogge torrenziali, fulmini...

INondazioni in Albania : dopo il terremoto il Paese colpito anche dal maltempo : dopo il forte terremoto di sabato scorso, l’Albania è stata colpita anche dal maltempo: Tirana e altre località del centro/nord del Paese sono state interessate da forti temporali. Si sono registrate Inondazioni, con conseguenti disagi anche alla circolazione stradale. A complicare ulteriormente la situazione anche frane o alberi crollati. Gran parte della zona centrale di Tirana e alcune aree della periferia sono ancora adesso senza ...

Maltempo Spagna - è la tempesta del secolo : apocalittiche iNondazioni lasciano 6 morti e tanta distruzione. Sud-Est devastato [FOTO e VIDEO SHOCK] : La situazione in Spagna è davvero apocalittica dopo le intense piogge torrenziali prodotte da una goccia fredda che ha messo in ginocchio il Sud-Est del Paese, in particolare la Comunità Valenciana, Murcia e la parte orientale dell’Andalusia. “Apocalittico” sembra proprio l’aggettivo da utilizzare davanti all’eccezionale quantità d’acqua caduta sull’area, che richiama davvero alla mente le annunciazioni bibliche. Con la morte di un 41enne ...

Maltempo Thailandia - piogge e iNondazioni : stato di emergenza in 17 distretti : stato di emergenza in 17 distretti della Thailandia, interessata da violento Maltempo con piogge e inondazioni. Sarit Withoon, governatore di Ubon Ratchathani che si trova sulla punta orientale del nord-est della Thailandia, afferma che l’amministrazione provinciale ha dichiarato lo stato di emergenza in 17 zone mentre la situazione delle inondazioni nella provincia nord-orientale continua a peggiorare. Il governatore ha dichiarato che ...

Maltempo Spagna - nubifragi e iNondazioni a Sud : 5 morti e 3500 evacuati [FOTO] : Sono cinque le persone che hanno perso la vita in Spagna a causa del forte Maltempo che si è abbattuto sul sud est del Paese, causando nubifragi e inondazioni. Lo riferiscono i media spagnoli. In particolare ad Almeria, in Andalusia, un uomo che aveva ignorato gli avvertimenti ha perso la vita quando la sua auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato. Stessa dinamica per un secondo uomo morto vicino ad Alicante, annegato in un tunnel ...

Maltempo - acqua nel Tribunale di Udine : Non ci sono problemi alle udienze : Il Maltempo che si è abbattuto ieri sul Friuli ha provocato infiltrazioni d’acqua nella nuova ala penale del Tribunale di Udine. Al termine di un lungo intervento dei Vigili del fuoco un’aula d’udienza e’ stata dichiarata inagibile. L’attivita’ giudiziaria non ha subito tuttavia interruzioni. L’intervento dei Vigili del Fuoco e’ cominciato ieri intorno alle 21 dopo che, a causa del forte vento, ...