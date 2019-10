Napoli | Mertens supera Maradona e punta Hamsik | “spero di superarlo già entro Natale”

CorSport : Salisburgo-Napoli sintesi di un progetto da 275 gol - quelli di Insigne - Mertens e Callejon : La vittoria del Napoli contro il Salisburgo, in casa loro, dove la squadra di Marsch non perdeva da tre anni, ha un sapore straordinario. Mertens è entrato nella storia del Napoli. Insigne ha fatto pace con Ancelotti. Callejon ha risposto ancora una volta presente alla fiducia riposta in lui dal mister. Il belga, il napoletano e lo spagnolo sono l’anima di questo Napoli e la partita di ieri, scrive il Corriere dello Sport, con Insigne, Callejon ...

Il Corsport boccia l’arbitro di Salisburgo-Napoli. Dubbio rigore su Mertens : Sebbene l’arbitro francese Turpin sia considerato tra i migliori d’Europa il Corriere dello Sport non è affatto soddisfatto della sua prestazione di ieri sera in Salisburgo-Napoli. Quello che ha colpito il quotidiano sportivo, al di là degli episodi, è stato l’atteggiamento poco consono tenuto in capo dal direttore di gare, come ad esempio mettersi le mani sui fianchi in attesa di una decisone. Resta comunque il Dubbio di un ...

Mertens fa Boninsegna - Insigne Rivera. Salisburgo-Napoli come Italia-Germania 4-3 : Il Napoli vince 3-2 a Salisburgo e mette una pietra grossa così sulla sua qualificazione agli ottavi. Continua a guidare il girone con 7 punti, davanti al Liverpool a 6 (ha vinto a Genk 4-1) e al Salisburgo fermo a 3. È una partita in cui hanno ragione tutti. Mertens innanzitutto che reagisce da fuoriclasse – sì, fuoriclasse – alle polemiche presidenziali. Fuoriclasse perché è decisivo in una partita decisiva. Regge da solo il peso ...

Salisburgo-Napoli 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Mara-Mertens - Callejon finisce nell’Atacama : Salisburgo-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli sbanca Salisburgo e fa un passo importante verso la qualificazione. A segno Mertens, con una doppietta, e Insigne. Per gli austriaci doppietta di Haland. Bene, oltre a Mertens, Allan e Meret. Salisburgo-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Salisburgo (4-4-2): Stankovic 6 (33′ Carlos 5.5); Kristensen 6, Ramalho 6, Wober 6.5, Ulmer 5.5; Mwepu 6 (89′ Koita sv), Junuzovic 6, ...

Salisburgo-Napoli 1-1. Azzurri partono bene - gran gol di Mertens - poi escono gli austriaci : Il Napoli comincia bene alla Red Bull Arena, sfiora la rete dopo 50 secondi con Mertens. Poi segna, sempre con Dries che raggiunge Maradona. Controlla bene la partita fino al 24esimo, dopodiché soffre l’intensità in attacco degli austriaci che sfiorano più volte il pareggio e lo raggiungono al 40esimo su calcio di rigore ineccepibile provocato da Malcuit. Lo realizza Haaland che spiazza Meret. Ancelotti schiera una difesa inedita con ...

