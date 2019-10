Erika muore dopo lo schianto contro un muro 3 figli restano senza mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Siamo a Cordignano, in provincia di Treviso, dove è morta questo pomeriggioPeruch,di 45 anni: la donna, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe avuto un malore mentre era alla guida della sua auto, prima di schiantarsiunin via Rovereto. Era infatti a bordo della sua Toyota Yaris intorno alle 15 di mercoledì 23 ottobre, quando, per cause in corso di accertamento, è fuoriuscita di strada impattandosiil muretto del civico 130: è stata portata via dai sanitari del Suem ma è deceduta durante il trasporto in ospedale. I soccorritori hanno provato a rianimarla sul posto, per oltre 40 minuti. Il suo cuore però si è definitivamente fermato, poco. Tra le ipotesi più accreditata c’è quella dell’infarto che avrebbe colpito la donna, risultandole fatalel’incidente. Unoavvenuto a bassa velocità, e che non aveva subito destato ...

