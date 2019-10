Bimba di pochi mesi muore con la testa incastrata tra il letto e un mobile

Rimane con la testa incastrata tra i mobili - muore Bimba di pochi mesi : E’ deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale una bimba di pochi mesi di origine marocchina. La piccola, che si trovava a casa della nonna, alla periferia del capoluogo piemontese, è stata trovata priva di sensi dalla donna che, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno la bimba sarebbe stata trovata prona sul materasso con la testa incastrata tra il capezzale e un mobile. Inutili i soccorsi ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una Bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...