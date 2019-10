Allerta meteo per oggi in nove regioni | allarme arancione per Liguria | Lombardia

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sono in totaleledove la Protezione Civile, per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna e dalle isole baleari, ha diramato l’. In alcunela situazione può diventare di una certa pericolosità per la possibilità di abbondanti piogge con rischio alluvione. Ledove già dalle prime ore disi sta abbattendo il maltempo sono la, la, il Piemonte e la Toscana. Soprattutto inla preoccupazione è tanta per l’arrivo della perturbazione in alcuni comuni, solo a scopo precauzionale si è deciso per domani di chiudere le scuole. La perturbazione si sposterà, nel corso della regione sulla Sicilia e lebagnate dal Mar Tirreno. La Protezione civile, per lo spostamento della perturbazione nel corso della giornata di, ha diramato l’gialla per cinque: Lazio, Umbria, ...

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, domani #23ottobre, su parte di Sardegna, Piemonte e Emilia-Romagna. Consulta il bollettino per co… - SkyTG24 : Toscana, allerta meteo arancione per forte maltempo - RaiNews : Forti piogge in arrivo su regioni occidentali, del Tirreno centrale, su Roma e in Sicilia -