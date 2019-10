L' Isola di Pietro anticipazioni terza puntata del 1° novembre | Diego sospetta di Leonardo

L’Isola di Pietro 3 - Francesca Chillemi fa un’anticipazione su Monica : Francesca Chillemi parla di Monica della serie L’isola di Pietro: “Non l’ho…” Francesca Chillemi è entrata nel cast de L’isola di Pietro nella terza stagione. Nella fiction di Rai1 con protagonista Gianni Morandi, l’ex Miss Italia interpreta un personaggio difficile e sfaccettato, quello di Monica, una ragazza madre dai modi discutibili. Riguardo al suo personaggio nella fiction L’isola di ...

Anticipazioni seconda puntata L'Isola di Pietro 3 : Caterina inizia a recuperare la vista : Dopo il successo della prima puntata, torna in prime time su Canale 5 la fiction, con protagonisti Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca, "L'Isola di Pietro 3". Venerdì 25 ottobre, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata del nuovo ciclo di episodi della serie. Nella circostanza Pietro Sereni farà di tutto per salvare la vita alla neonata ritrovata nell'incendio mentre Elena e Valerio continueranno le indagini per scoprire ...

Replica L'Isola di Pietro 3 - la 2^ puntata del 25 ottobre sarà disponibile su MediasetPlay : Dopo il successo della prima puntata, ritorna su Mediaset la fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Sereni, "L'isola di Pietro 3". Venerdì 25 ottobre, infatti, verrà trasmessa su Canale 5 la seconda puntata della terza stagione in cui Diego rivelerà a Pietro di aver tradito Caterina con Chiara. Per coloro che vorranno rivedere la puntata in seguito, la Replica sarà online solo sui siti Mediaset. Dove vedere online la ...

Gianni Morandi su L’Isola di Pietro 3 : “Volevo un risvolto diverso” : L’isola di Pietro 3 anticipazioni, Gianni Morandi ammette: “Volevo un altro risvolto per il mio personaggio” Ha preso il posto di Rosy Abate L’isola di Pietro 3, la seguitissima fiction di Canale 5 con Gianni Morandi, in onda ogni venerdì in prima serata. E proprio il protagonista, che nella serie tv interpreta Pietro Sereni, in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTV ha ...

L’Isola di Pietro 3 - Caterina Murino : “Nella fiction vivo un dramma” : Caterina Murino a L’isola di Pietro 3: “Il mio personaggio ha una storia drammatica” Venerdì scorso ha debuttato su Canale5 L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini. Tante le new di questa nuova stagione: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. L’attrice sarda ha parlato del suo personaggio ne L’isola di Pietro 3 in un’intervista ...

L’Isola di Pietro 3 - Seconda Puntata : Diego Potrebbe Essere Padre! : L’Isola di Pietro 3, trama Seconda Puntata: Diego è molto agitato e si allontana da Caterina perché teme di Essere diventato padre. La verità però è diversa da ciò che sembra ed Elena e Valerio devono indagare sul caso… L’Isola di Pietro è appena iniziata ma già non mancano i colpi di scena e le grandi novità. Già dalla prima Puntata era evidente che Diego stesse nascondendo un segreto, che lo allontanava sempre di più da ...

L'Isola di Pietro 3 - trama della puntata del 25 ottobre : Caterina ricomincia a vedere : Dopo il grandissimo successo riscosso dalla prima puntata trasmessa ieri venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5, continuano i colpi di scena de "L'isola di Pietro", la nota serie tv con Gianni Morandi ambientata in Sardegna e arrivata quest'anno alla sua terza stagione. Nel due episodi della seconda puntata che andrà in onda venerdì 25 ottobre, dopo un intervento molto delicato, Caterina recupererà la vista, ma nello stesso tempo perderà ...

Ascolti tv venerdì 18 ottobre : Tale e quale show stravince su L’Isola di Pietro 3 : Dati Ascolti Tv venerdì sera 18 ottobre: vince Tale e quale show con Carlo Conti Eccoci arrivati ai nuovi risultati dell’ennesima e agguerritissima sfida del venerdì sera, 18 ottobre in questo caso, in cui Rai e Mediaset hanno sfoderato due assi nella manica: da una parte infatti su Rai Uno è andata in onda la […] L'articolo Ascolti tv venerdì 18 ottobre: Tale e quale show stravince su L’isola di Pietro 3 proviene da Gossip e ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 25 ottobre : sospetti su un insegnante della vittima Chiara : L'esordio della terza stagione de L'Isola di Pietro non ha deluso le aspettative con il giusto mix di mistero e buoni sentimenti. Il ritrovamento del cadavere di Chiara, la mamma della neonata salvata da Pietro, ha dato il via a delle indagini che ancora non sono arrivate alla svolta. Sarà proprio questo il punto di partenza della seconda puntata, che Canale 5 trasmetterà su Canale 5 il prossimo venerdì 25 ottobre. In essa Diego chiarirà le ...

Ascolti Tale e Quale Show : Carlo Conti batte anche L’Isola di Pietro 3 : Tale e Quale Show, Ascolti ultima puntata: Carlo Conti batte L’isola di Pietro 3 con Gianni Morandi Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata (prima del “Torneo dei campioni”) di Tale e Quale Show. Il programma di Carlo Conti ha vinto la serata con questi Ascolti: 3.903.000 telespettatori e il 19,5% di share. Carlo Conti ha dunque battuto Gianni Morandi con la prima puntata della terza stagione de L’isola di ...

L'Isola di Pietro spoiler 25 ottobre : Diego potrebbe essere il padre della piccola Anna : Il prossimo venerdì 25 ottobre andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata della terza stagione della fiction L'isola di Pietro. Secondo le ultime anticipazioni, il prossimo episodio sarà ricco di colpi di scena e di nuove rivelazioni per i protagonisti della sere tv: il pediatra Pietro Sereni, sua figlia Elena, sua nipote Caterina, il fidanzato di quest'ultima Diego e il vice questore Valerio Ruggeri. L'isola di Pietro 3, ...

Ascolti TV | Venerdì 18 ottobre 2019. Tale e Quale Show 19.5% - L’Isola di Pietro riparte dal 14.6%. Il Paradiso delle Signore 15.8% : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.903.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.961.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 49% di share e Criminal Minds è piaciuto a 822.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Guardians – Il Risveglio dei Guardiani ha catturato ...

'L'Isola di Pietro 3' - 1^ puntata disponibile su Mediaset Play : Elena subisce un lutto : Dopo il discreto successo delle prime due stagioni, torna su Mediaset la fiction tv con protagonista Gianni Morandi, "L'isola di Pietro 3". Venerdì 18 ottobre, di fatto, è andata in onda su Canale 5 la puntata d'esordio della terza stagione in cui il protagonista, Pietro, ha salvato una neonata dalle fiamme di un incendio doloso mentre Elena e Caterina hanno fatto ritorno in paese dopo aver trascorso diverso tempo in Texas per l'operazione agli ...