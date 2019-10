In This is Us 4 una polaroid cambia il destino di tutti? Un altro sconvolgente colpo di

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ancora undi scena inis Us 4 è destinato are tutto quello che sappiamo dei nostri protagonisti. Anche l'episodio andato in onda negli Usa ieri sera è destinato a creare scalpore non tanto pergli sviluppi che ha offerto al suo pubblico, quanto per il finale che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, che cosa non sappiamo del passato di Rebecca e Kate? Il sinistro finale incute timore nei fan che adesso temono davvero che il tassello riguardante Mark e questa misteriosapossa avere risvolti drammatici e dolorosi. ATTENZIONE SPOILER! In particolare, nel finale del quinto episodio diis Us 4, Kate ha scoperto alcune vecchiee le ha mostrate a Rebecca. A quanto pare una di queste mostrava proprio Mark insieme a Kate in quella che sembrava una cena di famiglia e proprio Rebecca ha commentato la foto dicendo: "Stavo provando così tanto a ...

versidipinti : Oggi finalmente faccio una videochiamata con la psicologa bc I can’t deal with this shit anymore - MeSaggioIB : @sociofra Lo sapevo l'avresti detto.. hai presente Pirandello? Uno, nessuno, centilomila? Ecco qui indosso una masc… - bianc_arianna : RT @__APEREGINA: Non potete capire che in questo periodo ho troppo gli ormoni a palla, sarà normale perché alla fine sono umana anche io, p… -