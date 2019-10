Fake | la fabbrica dell' ovvio

Fake - La Fabbrica delle Notizie - diretta : Sta per iniziare Fake - La Fabbrica delle Notizie, il programma condotto da Valentina Petrini sulle bufale. Segui la diretta su TvBlog! Fake - La Fabbrica delle Notizie, anticipazioni puntata 23 ottobre 2019 Prende il via stasera alle 23.30 su Nove Fake - La Fabbrica delle Notizie, una nuova trasmissione in otto puntate incentrata sulle bufale condotta da Valentina Petrini, reduce da Nemo- Nessuno escluso su Rai2 (qui l'intervista a ...

Fake - la fabbrica delle notizie : sul Nove la nuova trasmissione condotta dalla giornalista Valentina Petrini. Stasera alle 23.30 : Fake news, debunking, fact-checking. Le sfide del giornalismo contemporaneo sono riassunte da queste tre parole: riuscire a farsi largo tra il rumore di fondo della produzione di notizie false, grazie all’attività di “smascheratori” di bufale che operano con autorevolezza al controllo di fonti, notizie e fatti. Sul Nove di Discovery Italia arriva il primo programma della tv dedicato integralmente alle Fake news, per dotarci di strumenti di ...

Fake – La fabbrica delle notizie : così le cyber-truppe manipolano i voti : Al via stasera sul NOVE, il nuovo programma – produzione LaPresse per Discovery Italia – di approfondimento giornalistico condotto da Valentina Petrini ogni mercoledì alle 23:30. Il programma affronta il fenomeno delle Fake news attraverso casi reali, Fake news “fredde” e “calde” analizzate ogni settimana con il contrappunto di ospiti in studio e le analisi di debunker professionisti. Stasera ospiti Ferruccio de Bortoli e la “Iena” ...

Fake - La Fabbrica delle Notizie - diretta su TvBlog dalle 23.30 : Prende il via stasera alle 23.30 su Nove Fake - La Fabbrica delle Notizie, una nuova trasmissione in otto puntate incentrata sulle bufale condotta da Valentina Petrini, reduce da Nemo- Nessuno escluso su Rai2 (qui l'intervista a Blogo). Ospiti della serata il conduttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e la "iena" Nina Palmieri. TvBlog seguirà in liveblogging questo debutto.Nel cast anche il consulente di comunicazione David ...

Fake La Fabbrica delle Notizie su Nove dal 23 ottobre a caccia di Bufale : Fake La Fabbrica delle Notizie Valentina Petrini su Nove a caccia di Bufale dal 23 ottobre in seconda serata Le Fake News sono ormai alla base, purtroppo, della nostra informazione quotidiana. Notizie rimbalzate sulla rete, cavalcate da politici e che spesso entrano nell’agenda politica quotidiana ancor prima di essere smentite. Valentina Petrini su Nove va a caccia di Bufale su Nove anale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat ...

Fake news - il primo programma tv dedicato alle bufale : da mercoledì su Nove “Fake – La fabbrica delle notizie” : Fake news, debunking, fact-checking. Le sfide del giornalismo contemporaneo sono riassunte da queste tre parole. È sempre più fondamentale l’attività degli “smascheratori” di bufale, che operano con autorevolezza al controllo di fonti, notizie e fatti. Su Nove di Discovery Italia arriva il primo programma tv dedicato integralmente al tema: “Fake – La fabbrica delle notizie” vuole offrire strumenti di interpretazione comuni in grado ...

Fake – La fabbrica delle notizie : Valentina Petrini smaschera bufale sul Nove : Valentina Petrini Una squadra di ’smascheratori’ di bufale lavorerà alla messa in onda di Fake – La fabbrica delle notizie, il nuovo programma del canale Nove dedicato alla macchina della disinformazione e al suo disvelamento. Un tema attuale. La trasmissione in otto puntate da 60 minuti ciascuna sarà guidata da Valentina Petrini, ex conduttrice di Nemo su Rai2, in seconda serata (23.30) a partire da domani, mercoledì 23 ...