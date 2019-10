Sigarette elettroniche | l’Istituto Superiore di Sanità innalza il grado dell’allerta da 3

L’Istituto superiore sanità avverte contro le Sigarette elettroniche : “Rischi di lesioni polmonari” : Si tratta di un livello medio di allerta che ha lo scopo di vigilare la situazione rispetto alle malattie polmonari che affliggono i fumatori di sigarette elettroniche. Secondo l'Iss, c'è la necessità di monitorare l'insorgenza di gravi lesioni polmonari che si sono riscontrate negli Stati Uniti, in cui ci sono anche stati casi di decesso.Continua a leggere

Iss : vigilare su Sigarette elettroniche : 12.18 L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha diramato un'allerta 2 (grado intermedio su 3 ) sulle sigarette elettroniche, al Ministero della Salute e agli assessorati regionali di tutta Italia. L'obiettivo, anticipa Il Messaggero, è "vigilare sulla grave malattia polmonare tra le persone che utilizzano le sigarette elettroniche", e in particolare alcuni liquidi, e monitorare l'insorgenza delle gravi lesioni polmonari riscontrate in Usa. ...

Le Sigarette elettroniche non macchiano i denti : Niente denti macchiati con le sigarette elettroniche. Come si sa, le sigarette classiche col tempo provocano vere e proprie macchie sui denti e questi ultimi, da un bianco o comunque da un colore molto chiaro cominciano a mostrare un colore giallastro se non marrone. Questo cambiamento di colorazione non è causato, come si suole pensare, dalla nicotina, ma dal catrame contenuto nelle sigarette stesse. Ebbene, secondo uno studio condotto da ...

Le Sigarette elettroniche? No - non sono innocue. Ecco perché : (foto: Getty Images) Lo status delle sigarette elettroniche, dal loro arrivo sul mercato e tra i consumatori, a oggi è cambiata. Se inizialmente, almeno per molti, l’idea era che fossero prodotti sicuri, e di certo meno dannosi delle tradizionali bionde, ultimamente la loro immagine è stata di certo ridimensionata. Lo hanno fatto negli anni gli studi che si sono accumulati sulla sicurezza delle sigarette elettroniche, pur tra tutti i ...

Negli Stati Uniti il numero delle morti collegate alle Sigarette elettroniche è salito a 18 : I Centri per la prevenzione e il controllo delle medicine (CDC), tra gli organismi sanitari più importanti degli Stati Uniti, hanno detto giovedì che attualmente nel paese ci sono 1.080 casi di malesseri collegati all’uso di sigarette elettroniche e che

Sigarette elettroniche : altri due morti negli Usa - ora sono 16 : Altre due persone sono decedute negli Stati Uniti per malattie legate all’uso di Sigarette elettroniche, portando il totale a 16 morti. Lo hanno comunicato le autorità, specificando che i casi si sono verificati in New Jersey e Virginia. Secondo i dati – aggiornati al 24 settembre – dei Centers for Disease Control and Prevention, agenzia federale che si occupa di salute pubblica, sono stati registrati 805 casi di malattie ai ...

Sigarette elettroniche - Cdc : “Negli USA - 805 casi di malattie dei polmoni e 12 morti” : Negli USA, i casi di malattie dei polmoni causate dall’uso delle Sigarette elettroniche sono saliti a 805, confermati e probabili, in 46 Stati. I decessi confermati sono 12. E’ l’ultimo aggiornamento dei Cdc, i Centers for Disease Control statunitensi, pubblicato sul proprio sito. Secondo il report, il 72% dei casi riguarda maschi e nel 67% si tratta di giovani tra i 18 e i 34 anni. Il 16% di chi ha avuto i sintomi di queste ...

USA - appello degli esperti : “Non demonizzare le Sigarette elettroniche” : Parte dalla capitale politica degli Usa, Washington, l’appello per “non demonizzare” il settore delle sigarette elettroniche e quello dei prodotti a tabacco riscaldato che “hanno permesso negli ultimi anni di salvare milioni di americani riducendo i danni per la salute“. Lo hanno ribadito gli esperti che oggi hanno aperto a Washington il Gtnf 2019, Global Tabacco e Nicotine Forum. Una edizione quest’anno molto attesa per ...