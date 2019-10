Demenza da traumi alla testa | gli ex calciatori ne muoiono tre volte e mezza di più

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Un colpo didopo l’altro, per anni. Migliaia di microche si sommano e chefine portano ad un dato: gli exdicon un incidenza tresuperiore a quella del resto della popolazione. E’ il risultato di una ricerca della Glasgow University, commissionata dFootball Association e dProfessional Footballers Association dopo la morte dell’ex attaccante del West Brom Jeff Astle. Lo studio – scrive la BBC – ha messo a confronto i decessi di 7.676 ex giocatori con un campione di popolazione generale composto da 23.000 casi nella stessa fascia d’età: tutti uomini che hanno giocato a calcio a livello professionistico in Scozia tra il 1900 e il 1976. Si tratta del più grande studio effettuato fino ad oggi esaminando nel dettaglio l’incidenza delle malattie neurodegenerative in qualsiasi sport, ...

