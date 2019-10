Niccolò Antonelli Moto3 | GP Giappone 2019 | “Questa pole position è un sogno | la pista

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Soddisfazione e stupore: sono queste le sensazioni provate da, pilota del Sic58 Squadra Corse, inal termine delle qualifiche del GP deldel Mondialedi. Sul tracciato bagnato di Motegi, il centauro italiano è stato autore di una prova magnifica, rientrato dalla convalescenza dopo l’incidente di Misano dove “Nicco” ha rimediato una doppia frattura alla clavicola sinistra e al polso destro., per queste ragioni, si è dovuto sottoporre anche ad un intervento chirurgico e le sue aspettative qui non erano troppo alte. Il pilota nostrano, invece, in condizioni molto difficili, è riuscito a tirar fuori una prestazione superba, ottenendo la terza p.1 stagionale: “Secondo me è un, non mi potevo immaginare di aver fatto la. Sono in condizioni non buone e il bagnato mi ha aiutato. Non me lo sarei mai ...

Torcedorescom : Niccolò Antonelli garante a pole da Moto3 no Japão - - dianatamantini : MOTO3 - Niccolò Antonelli in pole a Motegi appena tornato dal doppio infortunio di Misano. In prima fila con lui Ló… - forix : Moto3, Japan, starting grid: Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Alonso Lopez (Estrella Galicia 0,0), Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Cor -