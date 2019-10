MotoGp | Quartararo al settimo cielo | “battere Quartararo è difficilissimo Benzina

Fonte : sportfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il pilota italiano ha commentato il secondo posto ottenuto in griglia in Giappone, arrivato battendo il compagno di squadra Franco Morbidelli migliora a vista d’occhio, il pilota italiano si toglie lo sfizio in Giappone di battere il compagno di squadra Fabio, alla sua nona prima fila in stagione da rookie. Lapresse Un risultato esaltante per il ‘Morbido’, che ha espresso tutta la sua felicità a fine giornata: “abbiamo fatto un ottimo lavoro con Ramon. Insieme lavoriamo molto bene e mi ha aiutato a migliorare. Siamo in forma e dobbiamo cercare di continuare così anche domani in gara. Dobbiamo vedere come sarà il tempo, ieri siamo andati molto bene sull’asciutto, ma tutto può cambiare. Dobbiamo rimanere molto concentrati e cercare di fare una buona gara, indipendentemente dal meteo. Ho sempre detto che la velocità è la chiave. A me manca ...

