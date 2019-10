Italia' s got talent | Antonio Sorgentone si costituisce dopo l' aggressione al collega

Antonio Sorgentone - vincitore di Italia’s Got Talent 2019 - accoltella un musicista e scappa : Avrebbe ferito con un coltello un suo amico musicista e si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Protagonista dell’aggressione – secondo quanto si è appreso da fonti di polizia – è Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. L’episodio è avvenuto ieri notte in un locale al Pigneto a Roma. Sul posto la polizia. La vittima, ferita lievemente a un gluteo e dimessa con ...

Il vincitore di Italia's Got Talent 2019 ha accoltellato un musicista : denunciato : Si era aggiudicato l'edizione 2019 di Italia's Got Talent, lo show targato Tv8 incantando Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano con il suo "pianoforte di fuoco". Adesso Antonio Sorgentone è in fuga, denunciato per aver accoltellato al gluteo un musicista, Mirko D., gestore del locale Ellington Club al Pigneto, periferia di Roma.L'episodio sarebbe accaduto tra mercoledì e giovedì. Sorgentone si sarebbe avvicinato al ...

Vincitore di Italia’s Got Talent accoltella l'amico - poi si scusa : "Sono un tipo impulsivo" : “Perdonami, sono un tipo impulsivo”, questo il messaggio di scuse dell’ultimo Vincitore di Italia’s Got Talent all’amico musicista dopo averlo accoltellato. Il responsabile del gesto, consumatosi presso un locale del quartiere romano Pigneto, è Antonio Sorgentone, 37enne pianista acrobatico Vincitore dell’ultima edizione del Talent show. A riportare la vicenda, risalente alla notte di mercoledì ...

Il vincitore di Italia’s Got Talent pugnala un musicista e scappa : Antonio Sorgentone, virtuoso del pianoforte, aggredisce un collega in un locale notturno romano. Dopo la fuga, il messaggio di scuse: «Sono un idiota, non riesco a tenere a freno l’impulsività»