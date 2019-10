Tennis | ATP Anversa 2019 | Jannik Sinner inarrestabile! Batte anche Frances Tiafoe e

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner riceve una wild card e sarà al via del torneo austriaco : Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe. Si sogna l’accesso alle semifinali : No, questo proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che Jannik Sinner potesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stesso Jannik ha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di ...

Tennis : Andrea Gaudenzi prossimo presidente dell’ATP? L’ex giocatore faentino favorito per la successione di Kermode : Andrea Gaudenzi e il Tennis potrebbero incontrarsi nuovamente ma in una veste un po’ diversa. L’ex giocatore azzurro, che fu n.18 del mondo nel 1995 e rappresentò un riferimento sulla terra rossa e nelle sfide di Coppa Davis, potrebbe essere il successore di Chris Kermode alla presidenza dell’ATP. L’attuale n.1 del circuito internazionale infatti non sarà riconfermato per via di alcune divergenze con il sindacato dei ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa (dopo aver dato forfait anche all’ATP di Mosca) per arrivare pronto ai ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Tiafoe l’avversario di Sinner nei quarti. Avanza Murray - fuori Schwartzman e Goffin : Oltre allo straordinario incontro vinto da Jannik Sinner contro il francese Gael Monfils, 13° Tennista del mondo e testa di serie numero 1 del torneo, si sono disputati altri quattro incontri del secondo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa. La cronaca del match di Jannik Sinner – L’altoatesino a un passo dai primi 100 Sarà Frances Tiafoe l’avversario di Sinner nei quarti di finale, oggi lo statunitense numero 5 tra i NextGen ha battuto in ...

Tennis - Jannik Sinner fa un favore a Matteo Berrettini eliminando Monfils. La classifica del romano verso le ATP Finals : Jannik Sinner ha fatto un grande favore a Matteo Berrettini. Il trentino ha infatti sconfitto Gael Monfils agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa e ha impedito al francese di accumulare un numero importante di punti, il trionfo del 18enne taglia un po’ le gambe al transalpino nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e aiuta appunto Matteo Berrettini che è in piena lotta per qualificarsi agli atti conclusivi della ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Fabio Fognini battuto in un’ora da Janko Tipsarevic : Dura un’ora il torneo ATP 250 di Stoccolma per Fabio Fognini: sul cemento indoor svedese l’azzurro, esentato dal primo turno in quanto numero uno del seeding, all’esordio è nettamente superato dal serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, che si impone con un duplice 6-1. Nel primo set parte bene Fognini, che capitalizza la prima palla break ed a trenta opera lo strappo in apertura. Immediato, e con le ...

Tennis - ATP 250 Stoccolma 2019 : Stefano Travaglia sconfitto al secondo turno - ai quarti accede Yuichi Sugita : Continua la corsa fortunata di Yuichi Sugita al torneo ATP 250 di Stoccolma. Il giapponese, entrato in tabellone da lucky loser, sconfigge con una prova di grande solidità il nostro Stefano Travaglia con il punteggio di 7-6(6) 6-4, andando dunque ai quarti di finale per la seconda volta nella capitale svedese e per la decima in generale sul circuito ATP. Dopo un primo game facilmente controllato da Sugita, Travaglia esordisce al servizio con ...

Tennis - ATP Stoccolma : Gianluca Mager lotta - ma cede in due set a Carreno Busta : Termina al secondo turno l’avventura di Gianluca Mager nel torneo ATP di Stoccolma. Il Tennista ligure è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco. Resta comunque una partecipazione molto positiva quella di Mager, che è stato ripescato come lucky loser e si è tolto la soddisfazione di vincere la sua partita della carriera in un main draw ATP. Inizio di match ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Querrey batte Dimitrov - fuori anche Evans e Fritz : A Stoccolma giornata dedicata alla disputa dell’ultimo incontro di primo turno e di tre del secondo dell’ATP 250 indoor della capitale svedese. Per quanto riguarda il match di primo turno lo svedese di origini etiopi Mikael Ymer, numero 9 della classifica della NextGen e fratello minore di Elias, ha avuto la meglio in due set tirati sul portoghese Joao Sousa. Passando al secondo turno, è finito fuori lo statunitense testa di serie numero 3 dello ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : i risultati mercoledì 16 ottobre. Simon batte Tsonga - Wawrinka in rimonta su Lopez : Un’altra giornata di incontri fa parte dell’album dei ricordi per l’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). Vince, pur soffrendo, lo svizzero Stan Wawrinka. L’elvetico (n.18 del mondo) ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Feliciano Lopez (n.62 ATP) con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 7-6 (4). Una versione di Wawrinka non trascendentale ma sufficiente per battere l’iberico e qualificarsi ai quarti di finale dove ci sarà il ...