?Quota 100 | Renzi | «La cancelleremo Misura ingiusta» Conte | «È un pilastro della

Matteo Renzi attacca Quota 100 e sfida il suo governo : "È un errore - emendamento per cancellarla" : Per Matteo Renzi Quota 100 è un "errore", è "ingiusta" e per questo "va cancellata". "Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone", continua l'ex premier, è sbagliato quindi, annuncia, "presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua r

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è - è un pilastro. A qualcuno può non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è, è un pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...

Matteo Renzi : 'Vogliamo cancellare Quota 100 perché ingiusta' : Sale la tensione all'interno della maggioranza in vista della manovra: il leader di Italia Viva Matteo Renzi attacca e annuncia di essere contrario a Quota 100 affermando che presenterà un emendamento per cancellarla. L'ex premier protesta anche contro gli "inutili microbalzelli" della Manovra e annuncia gli appuntamenti della Leopolda, al via da quest'oggi. Le parole di Matteo Renzi Le parole di Matteo Renzi potrebbero avere ripercussioni ...

Legge di bilancio - Renzi contro Quota 100 : “Misura ingiusta - vogliamo cancellarla” : “Domattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli ...

