Porta l’auto dal meccanico e grazie alla telecamera di bordo scopre un incredibile truffa

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un uomo canadese di nome Daniel Sheikhan aveva problemi con la sua auto e aveva deciso dirla dal. Ha lasciato la sua auto in officina però prima di andarsene ha voluto accendere la dashcam che era in dotazione alper riprendere tutto quello che facevano i meccanicipropria autovettura.ai filmati della dashcam l’uomo ha potuto scoprire una vera e propria. I meccanici, una volta riparatae chiamato il proprietario per riprenderla, hanno chiesto un compenso per il lavoro svolto di 600 euro. I meccanici hanno asserito che il prezzo era dovuto soprattutto al fatto che due operai avevano lavorato sulper quasi due ore ininterrottamente. L’uomo ha pagato regolarmente ma poi si è visto il video dellainstta nele si è accorto di essere statoto. I meccanici avevano ...

Primapressit : Per la prima volta in Sicilia l’experience che porta le auto 6 metri sopra il cielo - laltrodiego : #PiazzaPulita -#Salvini: 'Perché non si prende i #migranti e li porta ad Hollywood col suo aereo privato?' -… - Ispido99 : RT @MaratonaRavenna: LA NUOVA BMW I3 ALL’EXPO MARATHON VILLAGE DI RAVENNA Hai mai provato un'auto elettrica? BMW porta la Nuova BMW I3 a… -