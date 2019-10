Lega | Centinaio afferma che ' Ci sono crepe nel M5s | senatori grillini si avvicinano a noi'

Lega : Centinaio - ‘no euro? abbiamo rimesso aglie nell’armadio’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Le maglie ‘no euro’ sono già da un po’ ripiegate nell’armadio. La parentesi del 2014 è definitivamente chiusa. Lo dice a Il Foglio l’ex-ministro leghista Gianmarco Centinaio. “La chiami pure la svolta della responsabilità. Glielo dico chiaramente: la voglia di protagonismo mediatico di qualcuno non può confondersi con il programma politico della Lega. Dopo ...

Centinaio ci spiega perché la Lega ha cambiato idea sull’euro : Roma. “In Lega la linea la detta un uomo soltanto: Matteo Salvini. Quel che dice un Borghi o un Centinaio non conta”, il senatore Gian Marco che di cognome fa Centinaio, già ministro pluritatuato (ben cinque, inclusa la “S” di Senato), leghista della prima ora cresciuto a pane e bossismo, goloso di

Centinaio - contatti Lega-M5s : "I miei? Passati da 2 a 7". I grillini pronti a tradire il Pd - bomba in diretta : "Dico solo che i miei sono Passati da 2 a 7". Gian Marco Centinaio, ospite di Sky Tg24, ammette come i contatti tra la Lega e i "delusi" del Movimento 5 Stelle siano costanti e soprattutto fruttuosi. L'ex ministro dell'Agricoltura starebbe tenendo i rapporti con alcuni pentastellati che considerano,

Gianmarco Centinaio spaventa Luigi Di Maio : "Contattato da due M5s - nella Lega entro Natale" : Le poltrone sono sempre più girevoli e non tutti i 5 Stelle sono contenti dell'alleanza di Governo col Pd. A confermarlo, dopo le molte voci degli ultimi giorni, è stato l'ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con deLega al turismo Gian Marco Centinaio. Il senatore leghista, os

Centinaio - Lega alla guerra : "Salvini ci ha detto di riposarci - perché...". Operazione : bombardamento : La Lega è pronta alla "lunga traversata del deserto". Matteo Salvini si ritrova all'opposizione, ma non ha paura anche se, come suggerito dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, "potrebbe non essere solo per pochi mesi, potrebbe durare tutta la legislatura". Una brutta botta per chi, al govern

Lega - Centinaio apre al M5S : 'Pronti a tornare al tavolo per fare un nuovo contratto' : Nel mondo politico italiano, dopo le dichiarazioni del Capo dello Stato, continuano le trattative e si moltiplicano i possibili scenari sul tavolo. Se da un lato il M5S tenta di fare accordi col Partito Democratico per un possibile nuovo governo, dall'altra assistiamo ai tentativi da parte della Lega di ricucire lo strappo nella maggioranza che ha guidato il Paese nell'ultimo anno. Di recente, il ministro per le politiche agricole, Gian Marco ...

Gianmarco Centinaio - governo Lega-M5s bis : "Dai vertici grillini diversi segnali. Pronti a un nuovo contratto" : "Penso ci siano ancora margini, anche perché da parte dei dirigenti del M5s ci sono ancora segnali di apertura". Cosi' Gian Marco Centinaio, ministro per l'Agricoltura e leghista, in un'intervista a La Stampa apre a un governo gialloverde-bis. "La rottura che c'è stata nei giorni scorsi era data dal

Gianmarco Centinaio - si riapre tutto : "Contatti ancora in corso - governo Lega-M5s". La condizione : fuori Conte : "Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso". Gianmarco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e Turismo dell'ormai defunto governo Conte non molla: la pista di una maggioranza gialloverde è ancora percorribile. Intervistato dal Mattino, l'esponente della