Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Gli allenamenti di rifinitura del match di Champions League (6 novembre al Meazza) tra Manchestered Atalanta si sarebbero dovuti svolgere alloSinigaglia di. Ma ilha detto no. Il club inglese ha silurato la città didopo che gli emissari di Pep Guardiola sono andati in sopralluogo sul campo. La motivazione?, spogliatoi e palestre. Grazie e arrivederci, insomma, tutto saltato. Nonostante, scrive Libero, fossero già state prenotate le camere per calciatori e staff al prestigioso hotel Villa d’Este. Una rapida marcia indietro. Ilsi sposterà a Milano. L'articolo IllodiilNapolista.

napolista : Il #City boccia lo #stadio di #Como: terreno inadeguato e strutture obsolete - ilNapolista - NewsTuttoC : Como, il Manchester City boccia il Sinigaglia e trasloca a Milano - news24_city : Presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, in visita a Farmalabor a Canosa -