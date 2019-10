I migranti a Hollywood? Li porterei con piacere È scontro Richard Gere e Salvini

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019)riparte alla carica. Dopo essere salito a bordo della Open Arms agli inizi di agosto, intimando il governo italiano di far sbarcare i 120presenti sulla nave della ong e dopo la conferenza stampa di fuoco nella quale accusava il nostro Paese di essere diventato "irriconoscibile" proprio sul tema, il celebre attore ritorna a fare il paladino della giustizia.Intervistato dai giornalisti di Piazza Pulita,ha spiegata cosa lo ha portato a salire a bordo di Open Arms: "Quest'estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: 'Hai saputo di questa nuova legge che rende un crimine aiutare le ong che salvano le persone in mezzo al Mar Mediterraneo?'. Io gli ho risposto: 'Mi stai prendendo in giro?'". Dopo la classica premessa buonista dove i toni vengono esasperati (come al solito), l'attore diparte con il suo "eroico" racconto. Dimenticando, però, ...

