Titoli e aperture | la battaglia per la manovra raccontata dai quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Non ci sarà nessun aumento dell'Iva, come promesso, ma, a conti fatti, su imprese e famiglie italiane nel 2020 pioveranno nuove tasse per 8 miliardi di euro. È quel che emerge dalladi bilancio varata ieri dal governo. Diverse sono le novità. Dal prossimo anno farà, per esempio, il suo debutto una specifica e “pesante” agevolazione (90 per cento di detrazione delle spese) finalizzata al rifacimento delle facciate esterne degli edifici. Scompare invece la flat tax per professionisti e partite Iva con redditi fra 65 mila e 100 mila euro l'anno. La misura varata dal precedente governo gialloverde, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2020, verrà abolita con la legge di Bilancio che il governo si appresta a varare. R esta invece invariata l'aliquota del 15% per i redditi fino a 65 mila euro, ma con una stretta sui requisiti. Viene invece nuovamente alzato il tetto massimo di ...

