Crolla palazzina ad Andria | feriti una donna e un vigile del fuoco

Fonte : fanpage

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'edificio si trova in via Pisani, nel centro della cittadina pugliese, dove sono accorsi subito vigili del, operatori sanitari e forze dell'ordine. All'interno pare vi fosse solo una, una anziana signora che è rimasta ferita da alcuni detriti. Ferito anche un pompiere durante le operazioni di soccorso.

