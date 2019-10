Mamma per andare in televisione versa in gola al figlio salsa ultra piccante e poi lo

“Benvenuto alla luce - Pietro Maria”. Mamma (a sorpresa per la seconda volta). L’attrice italiana posta la foto del bebè : “Benvenuto alla luce, Peitro Maria”, con queste parole a corredo di un neonato, la bella ex Miss ha fatto sapere a tutti di essere diventata madre per la seconda volta. Dal momento che l’immagine postata sul social è quella di un bambino che viene battezzato, si presume che il bimbo sia nato almeno da un paio di settimane. Ma di chi stiamo parlando? Chi è diventata Mamma per la seconda volta? Parliamo di Giusy Buscemi, cioè una ex Miss Italia. ...

Miranda Kerr di Victoria's Secret è Mamma per la terza volta - : Sandra Rondini L'ex Angelo di Victoria Secrets ha dato alla luce Myles, il secondo figlio avuto dal fondatore di Snapchat Evan Spiegel. la top model è già madre anche di Flynn, avuto dalle precedenti nozze con il divo Orlando Bloom Miranda Kerr ed Evan Spiegel hanno dato il benvenuto a un secondo figlio, che hanno chiamato Myles. "Siamo felicissimi per l'arrivo di Myles e ringraziamo tutti quanti per le parole gentili e gli auguri ...

La sexy Miranda Kerr è Mamma per la terza volta - : Fonte foto: InstagramLa sexy Miranda Kerr è mamma per la terza volta 1Sezione: SpettacoliSposata con il fondatore di Snapchat, l'Angelo di Victoria's Secrets è diventata madre per la terza volta ma non vede l'ora di tornare a lavorare come modella, come sperano anche i suoi fam da sempre innamorati della sexy bellezza australiana

Strangolata dal marito : disperate le condizioni di Giulia - Mamma di una bimba di 4 anni : I medici hanno parlato di 'morte cerebrale' per Giulia Lazzari, la 23enne che il marito Roberto Lo Coco ha cercato di uccidere lo scorso 8 ottobre, strangolandola nella loro casa di Adria (Rovigo). La ragazza, che ha solo 23 anni ed è madre di una bimba di 4, è ricoverata in terapia intensiva. Gli amici: "Preghiamo per un miracolo".Continua a leggere

Mamma malata terminale - marito e figli organizzano il Natale a ottobre solo per lei. “Sarà il suo ultimo ricordo” : Helen Robinson, è una giovane Mamma di 43 anni, di Cadbury, in Inghilterra, che lo scorso anno è stata operata per un tumore al seno. Tutto sembrava procedere alla grande, le cure stavano andando avanti, il mostro sembrava scomparso, e la famiglia stava pian piano tornando alla normalità. Ma il destino è crudele e solo poche settimane fa è arrivato il responso dei medici: “Il cancro è tornato”. Una notizia terribile per il marito Stephen ...

Mika : «L’amore per mia Mamma (che lotta contro il cancro)» : Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika ...

Ciclismo - Bernal vince dove trionfò Pantani : Mamma Tonina gli telefona per fargli i complimenti : La madre del Pirata ha chiamato ieri Bernal dopo averlo visto vincere al Santuario di Oropa, dove il figlio trionfò nel 1999 Una gioia doppia, la prima vittoria in Italia proprio lì dove Marco Pantani, il suo idolo, trionfò nel 1999 dopo una rimonta pazzesca. La 103ª edizione del GranPiemonte sarà indimenticabile per Egan Bernal, felice come un bambino dopo aver tagliato il traguardo posto nei pressi del Santuario di Oropa, un luogo sacro ...

Alessia Marcuzzi troppo bollente per i fan. E piovono critiche : “Sei una Mamma!” : Alessia Marcuzzi è la padrona di casa a Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Marcuzzi è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico. E ...

Caso Ragusa - Alessia Logli e l’omaggio a Mamma Roberta : “Un amore che dura per sempre” : Alessia Logli, la figlia di Antonio Logli e di Roberta Ragusa, ha postato su Instagram una dolcissima dedica a mamma Roberta. Nella foto la 18enne di San Giuliano Terme mostra il suo primo tattoo: "Roberta". "L'amore di una madre dura tutta la vita, un po' come l'inchiostro di un tatuaggio. A te mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me".Continua a leggere

Dybala - la Mamma della fidanzata : 'Non gli perdono l'aver portato Oriana in Europa' : Paulo Dybala in questa stagione ha ritrovato la serenità nel campo da gioco, merito sicuramente anche di una vita privata che lo rende felice. Attualmente Dybala è fidanzato con la modella Oriana Sabatini, con la quale è impegnato da oramai un anno. Riguardo la storia fra i due ha parlato la mamma della modella argentina, Catherine Fulop, che in un'intervista ad una radio argentina ha parlato della sua difficoltà di vivere il suo rapporto con la ...

Natalie Imbruglia Mamma per la prima volta a 44 anni : «È nato Max» : Natalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie Imbruglia è mamma! La cantante di Torn a 44 anni ha dato il benvenuto al suo primo figlio. Un maschio, di nome Max, come ha fatto sapere via Instagram. «Max Valentine Imbruglia», ha scritto, aggiundendo un cuore azzurro: «Sto impazzendo di gioia». La prima foto? Solo un primopiano della manina del neonato. La star australiana aveva reso ...

Natalie Imbruglia Mamma per la prima volta : è nato Max Valentine - : Luana Rosato Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta: è nato il figlio Max Valentine, avuto con la fecondazione in vitro Fiocco blu per Natalie Imbruglia, diventata mamma per la prima volta a 44 anni: la cantante ha annunciato, gioiosa, la nascita del figlio Max Valentine. Nota per aver reso il brano “Torn” un successo internazionale, Natalie Imbruglia aveva annunciato di essere incinta in concomitanza con un’altra ...

“È nato Max Valentine!”. La cantante Natalie Imbruglia al settimo cielo - Mamma per la prima volta a 44 anni : È ed è stata una delle donne più belle di sempre. Parliamo della fantastica e talentuosa Natalie Imbruglia che, udite udite, è diventata mamma per la prima volta. A 44 anni la cantante australiana ha messo al mondo il piccolo Max Valentine, dandogli il benvenuto nel mondo con una foto pubblicata su Instagram. La notizia era nell’aria, dal momento che Natalie Imbruglia aveva dato notizia di essere incinta grazie alla fecondazione in vitro. Un ...

Scrive una lettera indirizzata in cielo alla Mamma in Paradiso morta per un cancro - la risposta arriva alla bimba di 6 anni : Quanti avrebbero voluto almeno per una volta entrare nuovamente in contatto con un suo caro defunto. Un sogno che una bimba di 6 anni Ella Lennon ha cercato di realizzare. La piccola , anche incoraggiata dai suoi parenti, ha scritto una bellissima lettera e ha voluto inviarla in cielo in Paradiso per la sua amata mamma morte per un cancro qualche mese prima. Nessuno avrebbe mai ipotizzato che quella lettera avrebbe avuto una risposta, ...