Chi l’ha visto Federica Sciarelli | telefonata choc in diretta | “Vaff…!”

Uno dei tre bimbi al mondo nati senza ocChi cerca famiglia perché sua madre l’ha rifiutato : Alexander K - soprannominato Sasha - è sano ma non vedrà mai a causa di una rara condizione che solo altri due bimbi al mondo hanno: non gli si sono sviluppati i bulbi oculari. La sua giovane mamma è cresciuta in un orfanotrofio russo e prima ancora che il figlio venisse al mondo ha deciso di rinunciare al piccolo.Continua a leggere

Daniela Poggi - ecco che fine ha fatto la ex conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’. Sono trascorsi 15 anni - oggi la ritroviamo così : Sono trascorsi 40 anni dal suo esordio, un lungo periodo in cui Daniela Poggi ha costruito una carriera solida, che si è consolidata nel tempo attraverso il cinema, il teatro, la televisione e non solo. L’artista ligure è stata ospite del salotto pomeridiano di “Vieni da me”, il programma in onda il pomeriggio su Rai Uno. L’attrice ed ex conduttrice di “Chi l’ha visto?” dal 2000 al 2004 ha raccontato gli esordi della sua carriera, accanto a ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities in vetta con pochi rivali - Chi l’ha Visto primo trend fino alle 23.30 : Social Auditel 9 ottobre 2019: Amici Celebrities versione Hunziker doppia le tendenze, Chi l'Ha Visto trend mondiale in vetta fino alle 23.30 Facilmente prevedibile il dominio Social di Amici ...

Mara Venier contro il principe Emanuele Filiberto : “Non gli ho mai Chiesto di fare l’inviato di Domenica In - l’ha sognato” : Fuoco incrociato e a distanza, via social, tra la regina della Domenica di Rai Uno e uno dei concorrenti più discussi di “Amici Celebrities”. Il settimanale Chi ha pubblicato una indiscrezione, secondo la quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe rifiutato la proposta lavorativa come inviato per “Domenica In”, a favore della sua partecipazione al talent show di Canale 5. Ma Mara Venier non ci sta e ha risposto con una Stories sul ...

“Ecco dov’è”. Scomparsa Daniele Potenzoni : a Chi l’ha visto?’ la lettera anonima : Si riaccendono le speranze di Rita e Francesco Potenzoni, i genitori di Daniele, il ragazzo autistico scomparso a Roma nel giugno 2015 mentre era in gita per partecipare all’udienza del mercoledì in Vaticano. Furono proprio gli accompagnatori a lanciare l’allarme: al momento della Scomparsa l’uomo indossava una polo color salmone, un pantalone chiaro, scarpe da ginnastica blu con lacci arancioni. I segni particolari che lo contraddistinguono ...

L’auto elettrica : spaventa Chi non ce l’ha - e piace a Chi ce l’ha : Alla domanda “che auto acquisterebbe oggi?” il 22,6% risponde ancora Diesel, ma l’elettrico sale all’11,1%. È il dato più positivo nei confronti delL’auto elettrica che dà il campione di 1.017 italiani interpellati su tutto il territorio nazionale, con una segmentazione per macro-aree geografiche, sesso e fascia d’età, e con una differenziazione tra centri urbani di piccole, medie, grandi dimensioni da Start City!, l’indagine del ...

Chi l’ha visto - il giallo di Alexandra e quell’ultima telefonata d’aiuto : uccisa o fatta prostituire in Italia? : «Mi hanno sequestrata e violentata, fate presto!». Chi l’ha visto? torna sulla vicenda di Alexandra Macesanu, la ragazza romena di 15 anni scomparsa il 24 luglio 2019. La giovane venne rapita dopo aver chiesto un passaggio in autostop a Gheorghe Dinca, meccanico 65enne di Caràcal (località situata a 140 chilometri circa di distanza da Bucarest, nella zona Sud-Ovest del Paese). Ma il giorno dopo, approfittando dell’assenza dell’uomo, ...

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato : ecco Chi è il 35enne che l’ha fatta innamorare : Stanno insieme da sei mesi e per festeggiare si sono concessi un viaggio a Belgrado. Si tratta di Valeria Marini e del suo neo fidanzato Gianluigi Martino. Lui, 35 anni, è laureato in Giurisprudenza e collabora con una società che produce spettacoli televisivi. E le foto sul suo profilo Instagram sono sempre più numerose: immagini della coppia insieme, felice. La showgirl non pubblica foto private ma lascia fare a lui che spesso scrive ...

L’Inter di Conte fa paura. Solo Sarri non l’ha vista - ma Chi gli crede? : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Belli questi ragazzini. Ci salveranno? Hanno riempito tutte le piazze d’Italia e ci dicono una cosa rivoluzionaria. Che è tempo di cambiare vita. Abbandonare l’accumulazione delle cose. Liberarsi delle catene della schiavitù consumistica del possesso. Ma Riciclare. Riparare ciò che si rompe. Adattarsi a una vita diversa in sintonia con le esigenze del pianeta. Bella Greta. Ci ...

La maggioranza litiga pure su Casaleggio : “Chi l’ha deciso all’Onu? : La partecipazione di Davide Casaleggio all'Onu approda in parlamento. "Non puo' che lasciare esterrefatti la notizia della prossima partecipazione del titolare della Casaleggio associati ad un evento presso le Nazioni Unite promosso dal Governo Italiano - afferma Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in Commissione Affari esteri - Pare infatti evidente la pericolosa commistione tra le attivita' istituzionali dell' esecutivo e una realta' ...

Pablo Trincia - l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli : “Sono sempre stato affascinato dalle storie degli scomparsi” : Pablo Trincia ha lasciato Le Iene per approdare nella redazione di Chi l’ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli tornato in onda l’11 settembre. Ora, in un’intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l’hanno spinto a passare a Viale Mazzini. “Ho sempre detto che se avessi lasciato Le Iene mi sarebbe piaciuto lavorare per un programma come Chi ...