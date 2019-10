L' azienda che avvelena la Brianza | Noi qui non riusciamo a respirare

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Eugenia Fiore Gabriele Mori Ini cittadini hanno vissuto per anni sotto scacco a causa dei fumi tossici di un': l'Asfalti, ora sotto sequestro. "Temiamo per la salute dei nostri bambini. Non possiamo andare avanti così" Uccelli che cadono inspiegabilmente al suolo, gatti che vomitano, aria tossica e irrespirabile. Sembra lo scenario di un film distopico, invece è la dura realtà nella quale sono stati costretti a vivere centinaia di cittadini del brianzolo. Tutto questo a causa della Asfaltis.r.l., di Vincenzo e Giancarlo Bianchi,produttrice di bitume per asfalti messa sotto sequestro il 25 settembre scorso. C'è rabbia tra i cittadini di Monza e dintorni (guarda qui il video), ma soprattutto tanta paura per le conseguenze dei fumi tossici respirati per anni. "Viviamo chiusi in casa", "Ci hanno tolto la libertà", "Tra 10 ...

