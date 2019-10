Bargiggia contro un tifoso azzurro | “Forse sei analfabeta”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 15 ottobre 2019) Continua il duello a distanza tra i tifosi del Napoli e Paolo. Stavolta a suon di tweet il giornalista Mediaset si "difende"ilFulvio Nazzaro. Il tweet di pochi minuti fa In verità oggi ha scritto @Gazzetta it . Ma tu forse sei analfabeta e non sai leggere? — Paolo(@Paolo) October 15, 2019

attamanager6 : @CalcioNapoli24 Anche se fosse vero ed io non ci credo, fare gli avvoltoi e gufare contro il Napoli è degno dei pi… - FabioGirardin : @Paolo_Bargiggia E' sempre difficile giocare partite contro una squadra che si difende in 11 giocatori schierati in… - tocacincilla : @Paolo_Bargiggia Ferguson. Fa già ridere così. Giampaolo aveva mezzo spogliatoio contro! -