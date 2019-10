Palermo : Addiopizzo - 'nuova area giochi in piazza Magione' : Palermo , 14 ott. (AdnKronos) - Il percorso di riqualificazione urbana e di inclusione sociale a piazza Magione prosegue e il 26 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “ piazza Magione Bene Comune” verrà inaugurata "insieme ad Handala e alle altre realtà sociali impegnate nel quartiere, alla scuola Amar

Palermo : Addiopizzo - ‘nuova area giochi in piazza Magione’ (2) : (AdnKronos) – Ma il programma sarà arricchito anche della presenza di Stefania Petyx e Totò Schillaci oltre che da altre realtà come il Teatro Massimo con la Massimo Kids Orchestra, il Coni, l’Aeroclub Boccadifalco e la Lega navale Palermo Centro, con cui, nel corso dell’anno e assieme ai ragazzi, portiamo avanti tante attività di inclusione sociale, dentro e fuori la piazza.Ma oltre agli amici di sempre, avremo per ...