Oroscopo e lavoro | che collega sei a seconda del segno zodiacale

Oroscopo 14 ottobre : bel momento nel lavoro per il Sagittario : Una nuova settimana di ottobre ha inizio, quali sono dunque le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali nella giornata di lunedì 14 ottobre? Scopriamolo di seguito con le stelle su amore, lavoro e salute. Ariete: in campo sentimentale vi sentirete particolarmente sottotono, con Marte dissonante, insieme a Saturno, questo periodo potrebbe crearvi dei momenti di stress. In campo lavorativo potrete ottenere invece delle ...

Oroscopo della terza settimana di ottobre : Ariete e Leone con problemi sul lavoro : Per la terza settimana del mese di ottobre, vale a dire quella compresa fra lunedì 14 e domenica 20, l'Oroscopo preannuncia giornate non proprio positive per alcuni segni, come il Leone e l'Ariete che si ritroveranno a dovere affrontare qualche incomprensione o alcune discussioni sul lavoro. La Vergine, dal canto suo, potrà aspettarsi qualche novità sul piano sentimentale. Come sempre, non tutti i segni zodiacali dovranno affrontare giorni ...

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre : energia nel lavoro per lo Scorpione : Seconda settimana del mese di ottobre. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 7 e domenica 13 ottobre? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa settimana con l'apposizione di Marte non sarà semplice portare avanti la propria relazione con serenità. In questo periodo non mancheranno però delle occasioni, come incontri che possono scatenare delle belle ...

Oroscopo 23 ottobre : Cancro altruista - Sagittario abile sul lavoro : La giornata di mercoledì 23 ottobre darà libero sfogo alla fantasia per l'Acquario; servirà per fare nuovi acquisti ai nativi dei Pesci e del Leone e per la creatività da sfruttare sul lavoro per il Sagittario. Lo Scorpione e la Bilancia svilupperanno qualche perplessità circa la loro relazione sentimentale, ma se il primo riuscirà presto a superarla, la seconda permarrà ancora nel dubbio....Continua a leggere

Oroscopo 6 ottobre : discussioni sul lavoro per i nati dei Pesci : Si chiude la prima settimana del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 6 ottobre 2019, giornata che vedrà nati sotto il segno zodiacale della Vergine vivere maggiori successi in amore. Per i Gemelli nuove opportunità nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata particolare, c'è da rivedere ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : lavoro in crescita per l'Ariete : Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre, con le previsioni astrologiche per i dodici segni dello zodiaco: sarà un periodo intenso per Bilancia ed Ariete, con alcuni imprevisti che invece caratterizzeranno le giornate di Acquario e Sagittario. Procediamo con ordine ed analizziamo la situazione caso per caso. Astrologia dal 14 al 20 ottobre, prima sestina da Ariete a Vergine Ariete: la vostra dedizione in ambito professionale porterà i suoi ...

Oroscopo 3 ottobre : agitazioni sul lavoro per la Vergine : Procede la prima settimana del mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per la giornata di giovedì 3 ottobre 2019? Per il Toro questa giornata non sarà semplice a livello sentimentale, mentre per il Cancro, potrebbe esserci un calo a livello fisico. Buon momento invece per il segno zodiacale della Bilancia, che recupererà In campo sentimentale. Previsioni astrali da Ariete e Vergine Ariete: in amore è ...

Oroscopo Acquario - ottobre : l'amore sarà sottotono - meglio il lavoro : Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’Acquario, sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri non sarà semplice. L’ambito lavorativo sarà fonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio. Durante il corso di questo ...

Oroscopo Sagittario - ottobre : recupero fisico - i giovani avvantaggiati nel lavoro : Il mese di ottobre è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Sagittario? I pianeti sono favorevoli, l’amore ricoprirà un ruolo centrale e sarà difficile resistere al suo richiamo. Anche per gli affari e la sfera lavorativa si rivelerà un momento vantaggioso, soprattutto per coloro che già nei mesi precedenti hanno coltivato qualcosa di importante; ma anche per gli studenti e i giovani. Anche per il ...

Oroscopo 1° ottobre : buone stelle per il lavoro del Capricorno : Inizia il mese di ottobre per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per la giornata di martedì 1° ottobre 2019? Di seguito, vediamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Astrologia del giorno 1° ottobre da Ariete e Vergine Ariete: con Venere in opposizione dovrete affrontare qualche discussione in campo sentimentale. Nel lavoro avrete molte cose da fare e vi sentirete particolarmente stanchi in serata. Toro: in ...

Oroscopo Cancro - ottobre : difficoltà nel lavoro : Decimo mese dell'anno in arrivo. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Cancro nel mese di ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute, e alcuni accorgimenti per poter affrontare al meglio il periodo in arrivo. Nel mese di settembre, i nati Cancro, hanno vissuto dei momenti favorevoli a livello sentimentale e amoroso, ma solo per la prima parte del periodo. Con il concludersi del mese e ...

Oroscopo 14 ottobre : lavoro extra per la Bilancia - Scorpione stacanovista : La giornata di lunedì 14 ottobre molti segni vorranno staccare la spina dalle compagnie abitudinarie o semplicemente dal proprio lavoro, come nel caso dei nativi dei segni del Capricorno e dell'Acquario, mentre la stanchezza sarà il punto principale dei segni dell'Ariete e del Leone. Meglio la Vergine e la Bilancia. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: vi sentirete ...

Oroscopo 28 settembre : per l'Ariete momento inconcludente nel lavoro : Parte un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere un momento di forza nel lavoro, con grande volontà di fare. Per il Sagittario piccolo momento di calo in amore che andrà superato. Ariete: in amore da oggi fino alla fine del mese attenzione alle parole. Nel lavoro giornata che porterà poco, settembre si ...

Oroscopo 26 settembre : per l'Ariete opportunità in arrivo nel lavoro : Nuova giornata di settembre che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni del 26 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Leone vivere un buon momento in amore con scelte che saranno premiate. Per l'Ariete buone opportunità nel lavoro. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: in amore mattinata migliore nel pomeriggio. Bene i rapporti con Leone e Sagittario. Nel lavoro ci sono buone ...