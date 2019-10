Il passeggero ha 123 anni | caos all’aeroporto e all’ufficio immigrazione | «È l’uomo più

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Con i suoi 123, meravigliosamente portati, potrebbe essere davvero l’uomo più longevo della storia, anche se non riconosciuto ufficialmente dal Guinness dei Primati. Intanto, però, dopo aver viaggiato all’estero, Swami Sivananda ha scatenato ilall’ufficioe tra gli addetti aeroportuali che, incuriositi, hanno deciso di fare una foto ricordo con lui. Questo monaco indù, classe 1896 (stando a quanto riportano i documenti ufficiali del paese d’origine), era giunto dall’India all’aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La data di nascita non era sfuggita ai passaportisti, che erano rimasti spiazzati da quanto scritto dal documento e che, increduli, avevano chiesto manforte anche ai dipendenti civili dell’aeroporto. Come riporta Gulf News, Swami Sivananda doveva viaggiare dall’India fino a Londra, facendo però ...

