Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui dazi Usa-Cina

Borse europee oggi - chiusura Borse asiatiche : L’indice dell’attività manifatturiera ai minimi da 10 anni negli Stati Uniti mette in allarme gli investitori. Attesa oggi per i dati sull’occupazione e per gli interventi dei banchieri Fed

Borse asiatiche in calo sui timori per la crescita globale : Andamento negativo per le Borse asiatiche . Gli investitori vendono azioni a causa dell’incertezza che domina sui mercati

Borse asiatiche positive - spread in calo : I nuovi venti di guerra commerciale non sembrano condizionare più di tanto i mercati azionari in Asia che hanno chiuso in rialzo l’ultima seduta della settimana. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre