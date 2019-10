Sergio Ramos diventa il calciatore spagnolo più presente di sempre in nazionale

Pilar Rubio saluta l'estate : lo scatto della moglie di Sergio Ramos è hot : Pilar Rubio è molto conosciuta in Spagna dato che è una famosa conduttrice televisiva, giornalista e anche attrice. La sexy 41enne di Torrejon de Ardoz a giugno di quest'anno ha finalmente detto sì al suo compagno storico, dal 2012, il difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos. Il matrimonio da sogno si è celebrato il 15 giugno a Siviglia nella tenuta della coppia:"Tutti gli ospiti quando si arriva al cancello della tenuta, lasceranno i ...

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0 - le due squadre non sfondano : furia Simeone contro Sergio Ramos [FOTO] : Il Real Madrid esce indenne dal Wanda Metropolitano, pareggiando 0-0 con l’Atletico Madrid, nel big match della settima giornata della Liga. I blancos si riprendono, così, la testa solitaria della classifica con 15 punti, uno in più dei Colchoneros di Simeone e del Granada. Il primo squillo è del talento portoghese Joao Felix, palla a lato. Il Real Madrid risponde con le occasioni di Bale e Kroos, tra i più vivi dei Blancos. Nella ...

El corazón de Sergio Ramos - il lato segreto di uno dei calciatori più vincenti della storia : Il capitano del Real Madrid è uno dei calciatori più vincenti e famosi della storia recente: tutti conoscono Sergio Ramos, tantissimi possono dire di ricordare almeno una delle partite più importanti che ha giocato, la maggior parte degli appassionati ha ben presente almeno uno dei gol che ha segnato. El corazón de Sergio Ramos, il documentario dedicato al già iconico difensore spagnolo, getta però uno sguardo nuovo su un volto noto che in ...

El corazón de Sergio Ramos - il lato segreto di uno dei calciatori più vincenti della storia : Il capitano del Real Madrid è uno dei calciatori più vincenti e famosi della storia recente: tutti conoscono Sergio Ramos, tantissimi possono dire di ricordare almeno una delle partite più importanti che ha giocato, la maggior parte degli appassionati ha ben presente almeno uno dei gol che ha segnato. El corazón de Sergio Ramos, il documentario dedicato al già iconico difensore spagnolo, getta però uno sguardo nuovo su un volto noto che in ...

Real Madrid - Sergio Ramos : “Bale merita rispetto - il tempo sistemerà tutto. Torneremo a vincere” : “Sì ??abbiamo smesso di vincere, ma non c’è un componente della squadra che è stanco di vincere, è solo qualcosa che è successo e dobbiamo ripristinare e riavviare il tutto per ripartire. Ora abbiamo nuovi calciatori in squadra. Saremo sempre concentrati per l’obiettivo unico, la vittoria. Dobbiamo sbarazzarci di una brutta stagione e dimostrare di avere ancora più fame di vincere e di competere”. Queste le parole ...

«El Corazón de Sergio Ramos» su Amazon Prime Video - il campione formato docuserie : Le telecamere di Amazon Prime Video hanno seguito da vicino la vita di Sergio Ramos, uno dei campioni indiscussi del calcio contemporaneo ma anche uno dei più controversi. Da questo materiale è nato El Corazón de Sergio Ramos, una docuserie in otto episodi della durata di mezz’ora in uscita dal 13 settembre in oltre 200 Paesi inclusa l’Italia sulla piattaforma di Jeff Bezos. Abbiamo incontrato il protagonista a Londra, dove insieme a lui abbiamo ...

Sergio Ramos come non lo avete mai visto : tutti i lati più intimi e segreti dello spagnolo ne “El Corazón” : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...